Прошел год с момента трагической гибели рейса МАУ PS 752 Тегеран-Киев. Позади 12 месяцев с тех пор, как 167 пассажиров и 9 членов нашего экипажа по приговору судьбы стали жертвами иранских военных ракет. Это означает, что время нажать реверс... А еще озвучить вопросы, которые целый год висели в воздухе, – пишет Евгений Дыхне для УП.

Эти вопросы задавал себе я сам, их адресовали нам многочисленные украинские и международные представители средств массовой информации. Сегодня хочу поделиться с вами теми мыслями и эмоциями, которые переполняли меня на протяжении года.

Исчезновение рейса МАУ PS752 с радаров утром 8 января 2020 было шокирующим ударом. Даже после подтверждения падения самолета, некоторое время не верилось в то, что это произошло.

Я впервые в своей жизни испытал настоящий шоковое состояние. И понял, что он мобилизует в реагировании на чрезвычайную ситуацию. У каждого из моих коллег сработал триггер профессионализма, который за годы работы в авиации доведен до автоматизма.

Нужный анализ технических и операционных факторов был готов за час с тех пор, как появилась первая странная и неудачная версия о причинах авиакатастрофы.

У нас не было никаких сомнений, что несчастье произошло не по вине пилотов. Об этом четко свидетельствовали результаты проверки технической документации самолета, который был одним из самых новых во флоте МАУ.

Ко всему, не могло быть никаких предположений относительно действий экипажа, возглавляемого надпрофессиональным командиром воздушного судна Владимиром Гапоненко, вторым пилотом Сергеем Хоменко и пилотом-инструктором Алексеем Наумкиным.

Но молчание официальных лиц усиливало тревогу, ведь все еще оставалось окно возможностей и самый простой путь – сделать виновной авиакомпанию. Тем более, к нам сразу выехали с проверками все возможные правоохранительные и профильные авиационные органы.

До 11 января – дня, когда Иран, наконец, признал факт сбития нашего самолета ракетами противовоздушной обороны.

Такое решение Ирана могло быть связано с работой на месте трагедии группы украинских экспертов, которые в составе государственной делегации оперативно улетели в Тегеран для расследования обстоятельств на месте. Найденные обломки с характерными повреждениями от осколков говорили сами за себя.

После потери в небе Тегерана наш с коллегами мир изменился, он как будто разделился на "до" и "после". Мир стал теснее.

Прошел год, и он был самым тяжелым за все годы деятельности МАУ. После 8 января нас ждала пандемия коронавируса и полная остановка полетов во время весеннего локдауна с постепенным, но крайне медленным восстановлением нашей деятельности.

Несмотря на это, мы стараемся делать все возможное, чтобы память о погибших пассажирах и членов нашего небесного экипажа продолжала жить и была достойно отмечена. До 40 дней с момента гибели рейса МАУ PS752 был установлен мемориальный камень памяти жертв авиакатастрофы в аэропорту "Борисполь".

За этот год, благодаря помощи Офиса президента, Киевской городской государственной администрации, а также Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений "Зеленстрой" среди предложенных одиннадцати локаций, было выбрано место – парк в Днепровском районе Киева на Днепровской набережной. В этой локации прекрасное все – обширный горизонт парка, широкий Днепр и бескрайнее небо, лежащее прямо на воде.

Конкурс на лучший проект был проведен с помощью профильной архитектурной ассоциации – Союза архитекторов Украины. Работы по обустройству сквера будут начаты сразу после завершения проектных работ и получения всех необходимых разрешений и строительных экспертиз.

Вместе с тем, проект предусматривает высадку 176 деревьев в соответствии с количеством жертв трагедии. Поэтому я искренне надеюсь, что эту часть проекта мы сможем реализовать уже в ближайшее время – весной.

Через год после трагедии мы завершаем начатое – 8 января в 12:00 мы встретились в месте, которое станет сквером памяти рейса PS 752 на территории парка "Вербовая роща" в Днепровском районе Киева.

К мемориальным событиям приглашены все, кто этот год бок о бок был с нами, и с родными погибших проходил этот тяжелый путь – представители Совета национальной безопасности и обороны, Министерства иностранных дел, Офиса генерального прокурора, Службы безопасности, представители дипломатического корпуса.

Поскольку годовщина трагедии совпала с началом январского локдауна, то мероприятие проходит при поддержке также Министерства внутренних дел и Национальной полиции, охранявших периметр и предотвращающих избыточное одновременное накопление людей.

В конце 2020 года абсолютно остро встал вопрос подведения итогов технического расследования авиакатастрофы Ираном, потому что наступило символическое и логическое время.

Ошибочно считать, что авиакомпания является одной из сторон переговоров. Обстоятельства авиакатастрофы выясняются на уровне межгосударственных переговоров между Украиной и Ираном, в которую входят представители МАУ.

К рабочей группы со стороны Украины по профильным направлениям входят также авиационные эксперты, следователи, прокуроры, военные, представители Министерства иностранных дел.

Для нас, как для авиакомпании, на этом этапе очень важны такие вещи:

установление причин, по которым данное событие произошло. Это, исходя из международного опыта, должно стать предохранителем аналогичных авиакатастроф в будущем. Мы не хотим, чтобы то, что пришлось испытать этим несчастным женам, мужьям, матерям, родителям, сестрам и братьям, а также близким, которые потеряли в иранском небе кусочек своей души, еще как минимум одной семье во всем мире.

установление справедливой компенсации на уровне межгосударственных переговоров для семей погибших пассажиров и членов нашего экипажа. Никакие средства не могут вернуть семьям их близких, но для семей, особенно тех, кто потерял кормильцев – этот вопрос приобретает совершенно иное значение.

недопущение политизации процесса установления истины как внутри Украины, так и на международной арене, каким бы привлекательным кому-то не казался этот путь.

На сегодняшний день для нас, всех тех, кто потерял в небе Ирана часть себя, самым важным стоит вопрос установления справедливости. Мы прекрасно осознаем, что этот путь долгий и идти им следует, не отклоняясь от намеченного курса.

Светлая память небесным ангелам!

Светлая память нашему небесному экипажу!

Не забудем!

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