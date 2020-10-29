Климкин сказал, как вернуть под контроль границу на Донбассе

Проблему порядка выполнения пунктов Минских соглашений о проведении выборов на оккупированном Донбассе и восстановления контроля Украины над неподконтрольным участком российско-украинской государственной границы можно решить.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV заявил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Нужно только выйти из этой дилеммы и договориться о совершенно разумном и действенном, хотя и относительно небольшом международном компоненте", – сказал он.

Как предположил дипломат, возможен вариант введения на оккупированных территориях международной администрации с одновременным привлечением "полицейского компонента" и военных советников.

Климкин отметил, что международный контроль государственных границ не противоречит Минским договоренностям, о чем не единожды говорилось во время встреч министров иностранных дел в "нормандском" формате.

По его словам, до проведения выборов на Донбассе международный контроль границы будет осуществляться совместно с Украиной, а как только выборы состоятся, "граница переходит полностью под наш контроль".

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что речь идет о международном компоненте, которому Украина может доверять.

Полную версию блиц-интервью с Павлом Климкиным читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский напомнил о приоритете критерия безопасности в урегулировании ситуации на Донбассе и объяснил, почему сейчас там невозможно проведение выборов.