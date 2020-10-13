Климкин: сдаться всегда можно, но есть шанс дожать Путина по Донбассу

У Украины есть шанс "дожать" руководство России в вопросе Донбасса только в случае, если будет действовать совместно со своими союзниками. Президент РФ Владимир Путин был бы готов к перезагрузке этой оккупированной территории Украины, если ему будет предложен целый "пасьянс" преференций.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

– Президент Зеленский в интервью ВВС говорил, что верит в договоренность с Путиным о прекращении войны на Донбассе. Как это заявление может быть воспринято в Кремле?

– Риторика изменилась, и это само по себе интересно. Но в Кремле понимают, что у нас сейчас остаются буквально дни перед выборами. Они будут рассматривать эти заявления через предвыборную призму. Понимая, что это важно, особенно для привлечения избирателей, которые, в принципе, относятся более или менее положительно к возможности достижения какого-либо соглашения с Россией.

То есть это, на мой взгляд, в значительной степени также предвыборная риторика.

– С Путиным договориться можно или нет, если предлагать свой вариант договоренностей?

– Мирное соглашение по всем оккупированным территориям – однозначно нет. Ни я, ни кто-либо из тех, кого я знаю и уважаю, не верит, что Путин будет готов пойти на сделку по возвращению Крыма.

По Донбассу – я считаю, что есть шанс дожать Путина на сегодня. Но это может сделать только одновременно Запад и мы вместе. Никаких других вариантов, как, например, такой междусобойчик Украина-Россия, не существует.

– На выгодных для Украины условиях? Я правильно вас понимаю?

– Конечно. Сдаться всегда возможно. Помните известный анекдот? Но это будет совсем плохой анекдот. Мы же не хотим плохих анекдотов.

– Относительно договоренностей. Мы понимаем, что каждая из сторон хочет быть в выигрышной позиции, так называемое win-win. Если договоренностей с Российской Федерацией настроен достигать президент Украины, то на какие уступки можем мы пойти, каких уступок можем требовать взамен от РФ?

– Win - win возможен, только если выйти и за пределы Донбасса, и за пределы Украины, поскольку Путину Донбасс не интересен. Ему интересна Украина в своей сфере влияния, интересен запуск процесса федерализации и, в конце концов, так, чтобы нас не было.

Поэтому получить win - win можно, только если новая американская администрация – посмотрим, будет ли это Трамп-2 или Байден-1 – вместе, я подчеркиваю, вместе с другими партнерами, Европейский Союз и Семерка, будут последовательно давить на Путина, и мы будем частью этой истории.

Только таким образом. Никаким другим дожать Путина невозможно.

Владимир Зеленский

– Как думаете, в течение второго срока Трампа или первого срока Байдена может ли быть Ялта-2, о которой так мечтает Путин и о которой он неоднократно заявлял?

– Нет, Ялту 2.0, 4.0, 5.0 мы уже проехали. Когда Путин выступал на прошлой Генеральной Ассамблее ООН, он с ностальгией говорил о мировом порядке после Второй мировой. Это у него чувствуется. Но это мы уже проехали. Давайте уже забудем.

Мир никогда не будет таким, каким сейчас. У нас сейчас родные, близкие болеют, а мы реально очень хотим вернуться к нормальности, к тому, чтобы все было, как было. Но в мире так на самом деле не будет.

С нашими друзьями и партнерами мы должны давить на Путина. Я не просто так это подчеркиваю. Это единственный вариант, которым нам удастся достичь решения.

Что касается Крыма, то я считаю, что с Путиным такого решения добровольно достичь по определению невозможно.

– О возвращении полуострова под контроль Украины.

– Он такой сделки в любом случае и под любым соусом никогда не подпишет. Я не буду говорить о другой России, о других людях. Это все спекуляции, о которых, конечно, мы можем говорить. Но с Путиным это невозможно.

– Как думаете, на каких условиях он может выйти с Донбасса?

– Я думаю, если он получит более широкую договоренность, в которой другими компонентами будут стратегическая стабильность, стратегическое разоружение, цены на энергоносители, санкции в отношении его ближайшего круга, доступ к технологиям – если все эти вопросы, как карточный пасьянс, сойдутся в одном, то частью этого может быть решение о Донбассе, запуск международной администрации, запуск полицейского компонента и постепенная перезагрузка Донбасса.

Так я вижу единственную возможность продвижения вперед.

Владимир Путин

– И напоследок еще один тезис из интервью ВВС Владимира Зеленского: о том, что если он не достигнет мира на Донбассе, то готов уйти. Как думаете, не заложил ли он здесь мину замедленного действия для своих политических оппонентов внутри страны и для переговоров с российскими властями?

– Я думаю, что он поднял ставки абсолютно сознательно. Он же не случайно это сказал пару дней назад и не случайно именно в ВВС hard talk, которое очень хорошо расходится по миру.

Посмотрим. Но, тем не менее, всем прекрасно понятно, что достичь мирного соглашения с Путиным относительно и Донбасса, и Крыма в формате Украина-Россия однозначно невозможно. Это я снова подчеркиваю.