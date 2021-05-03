Климкин: Путин играет в кошки-мышки, бардак в отношениях с РФ опасен

Двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, если таковая состоится, будет использована страной-агрессором для построения линии давления на Украину. Вопрос воды в Крым для Кремля гораздо больше, чем просто вопрос водоснабжения.

Соблюдение "пасхального перемирия" российско-оккупационными войсками будет зависеть исключительно от планов Путина. Украине пора строить новую стратегию отношений с РФ.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

Двусторонняя встреча поставит нас в слабую позицию, поскольку Путин использует ее для построения линии давления на Украину. Поэтому я считаю, что эта встреча должна быть вместе с кем-то из наших партнеров.

Если это Байден – прекрасно. Может быть кто-то другой из Большой семерки. Например, Меркель или Макрон. Или, например, президент Европейского Совета Мишель. Тогда одновременно там будут и Штаты, и Евросоюз.

Почему Путин уклоняется от двусторонней встречи? Я считаю, что ему вообще выгодны не встречи, а давление на Украину, играть в эту игру. Он считает, что играет в кошки-мышки. Он говорит: приезжайте ко мне в Москву, будем обсуждать двусторонние отношения, которых на самом деле нет.

Он будет обсуждать вопрос "русского мира", вопрос языка, религиозные вопросы. Будет обсуждать воду в Крым. Это его повестка дня. Если это будет двусторонняя встреча, то по определению мы будем в слабой позиции, обсуждая любые вопросы. Даже если откажемся обсуждать эти вопросы и постараемся продвинуть свою повестку дня.

Вопрос воды в Крым – это средство реально давить на Россию в вопросе деоккупации. Для России вода важна не только с точки зрения водоснабжения. Для России вода критична для того, чтобы сказать: видите, возвращается водоснабжения, ситуация нормализуется.

И хотя и не юридически, но политически оккупация и аннексия Крыма будут признаны. А если это так, то давайте отказываться от санкций и всего остального, как это было в случае с балтийскими государствами во времена Советского Союза. То есть формально непризнание оккупации, но все остальное работает.

Именно поэтому Путин постепенно и последовательно бьет в поставку воды.

Вопрос воды в Крым – это средство реально давить на Россию в вопросе деоккупации

Попыток прекращения огня было уже очень много. Но то, что говорит Зеленский, что мы работаем над "пасхальным перемирием", над прекращением огня, означает, что мы признаем, что этого прекращения сейчас нет. Что мы прекратили играть словами.

Мы четко признали, что никакого прекращения огня нет, Россия его разрушила. И конечно, стремимся к другому прекращению огня. Разумеется, стоит говорить об этом, но сейчас это часть игры Путина в кошки-мышки, о которой я уже говорил.

Как долго продлится новое перемирие, я не могу сказать. Это будет зависеть от Путина, от контекста его переговоров и подготовки к этим переговорам с США, от многих других вещей.

Для нас это наши люди, а для него это просто контекст торговли.

Бардак в отношениях со страной-агрессором пора прекратить

Сейчас мы в значительной степени потеряли всякое влияние на обсуждение вопросов Донбасса. Это связано с тотальной паспортизацией, которая там сейчас происходит. До конца года там, скорее всего, будет до миллиона российских паспортов. Все украинское там сейчас зачищается.

До конца года, скорее всего, на Донбассе будет до миллиона российских паспортов. Все украинское там сейчас зачищается

Это значит, что нужно, наконец, прекратить делать вид, что мы держимся в той же логике, в той же парадигме, как раньше, любых Минских договоренностей. Это уже не работает, Россия это разрушила.

Так мы встречаемся вдвоем, то мы дипломатов высылаем, то еще что-то делаем. Это выглядит как бардак. А бардак в отношениях с Россией всегда опасен.