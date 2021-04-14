Климкин: Путин хочет отсечь Украину от Черного моря и будет жестко торговаться с Байденом

Прямое военное вторжение российских войск в Украину приведет к "адским" санкциям. В частности, может рассматриваться и отключение РФ от международной финансовой системы SWIFT. Президент страны-агрессора Владимир Путин готовится к "жесткой торговле" с главой США Джо Байденом в отношении Украины.

Встреча президента Владимира Зеленского с лидерами Франции и Германии, которая может произойти в ближайшее время, должна дать ответ на вопрос: европейцы за нас или нет. Перенос площадки Минских переговоров может быть проблемой для Кремля, вероятно, вместо Беларуси дальнейшие встречи могут проходить в Турции или Сербии.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Далее приводим его прямую речь.

В Белом доме готовят санкции в отношении России, которые непосредственно не касаются сегодняшней ситуации вокруг наших границ. Это наказание за вмешательство России в выборы. Насколько я понимаю, подготовка этих санкций находится на прогрессирующей, если не на последней стадии.

Если говорить о возможных действиях Кремля и продолжении агрессии, то я считаю, что прямое военное вторжение повлечет за собой реальные адские санкции. Это непосредственно активы путинского окружения, это непосредственно элементы возможного нефтяного эмбарго. Третий момент – запрет всего высокотехнологичного экспорта в Россию, четвертый – полный запрет доступа к финансовым рынкам. Ну и, конечно, мы любим говорить также об отключении SWIFT. Но для этого нужна полная солидарность западного мира.

Что касается заявления Манфреда Вебера – согласитесь, он не рядовой политик. Это достаточно известная величина среди христианских демократов. Он рассматривается в будущем на очень высокие должности и имеет шанс их занять. Поэтому его слова не говорят о том, что это будет происходить быстро, но это свидетельство того, что над этим работают и к этому готовятся. Это очень важный сигнал именно в смысле солидарности Соединенных Штатов и ЕС, поскольку отключение SWIFT работает именно так.

Есть и другие вещи, которые я не хочу сейчас называть, но эти пять направлений для меня являются ключевыми, чтобы нанести реальный удар по амбициям Кремля.

То, что сейчас делается, – это никакой не блеф. Это сознательный шантаж, и Россия в этом шантаже готова идти дальше. Это не угроза, которая просто раскручивается для того, чтобы получить лучшую переговорную позицию.

Я не хочу спекулировать относительно территориальных границ, но это точно может быть не только Донбасс. Это может быть и южное направление, и не только, по водоснабжению Крыма, а шире. Поскольку Россия точно хочет отсечь нас от Черного моря. Конечно, ей это не удастся, но такие планы, безусловно, существуют, как существовали планы по оккупации Крыма.

И конечно, как минимум, Россия хочет нашей капитуляции. А капитуляция означает вхождение снова в зону российского влияния. О чем она готовится торговаться с Байденом? О том, чтобы, во-первых, американцы не раскачивали путинский режим, а во-вторых, за сохранение зоны российского влияния. Именно массированная концентрация российских войск и вооружений вокруг нашей границы – подготовка к этой очень жесткой торговле.

Но тактически Путин, конечно, может пойти вперед – и путем провокаций и путем раскачивания внутренней ситуации.

Посмотрите, в последние несколько недель уже меньше покупают наши ценные бумаги, поскольку инвесторы в Лондоне просчитывают риски. И это тоже элемент гибридной войны, которую Путин ведет против нас.

Что касается общения Владимира Зеленского с лидерами Франции и Германии, то на этой неделе оно якобы состоится. Поскольку он будет в Париже, будет разговаривать с Макроном. Говорят, что есть шанс – я слышу это из Берлина, – что Меркель присоединится по видеосвязи.

Конечно, очень неплохо было бы услышать ответ на вопрос, который есть в украинском обществе: почему Макрон и Меркель пообщались с Путиным и никакого общения с нами. Затем Меркель еще пообщалась с Путиным. Все это длится три недели. После всех разговоров: "А когда нам позвонит Байден?" – все это выглядит достаточно непросто.

Тем не менее, на этой неделе общество ожидает реально сильный разговор и сильные сигналы. Просто какие-то декларации при таком напряжении, при такой сознательной эскалации со стороны России общество просто не воспримет.

Я считаю, что во время общения лидеров должны прозвучать какие-то идеи, очень четкие сигналы в адрес Путина. Вспомните недавнее заявление Блинкена. США очень четкие в том, что они говорят в нашу поддержку. Нам нужно услышать слова такой же силы и от наших европейских друзей и партнеров.

Это будет очень классный сигнал, чтобы притормозить все эти намерения Путина, поскольку солидарность между Соединенными Штатами и Европейским Союзом он как геополитический игрок понимает очень хорошо.

На самом деле, важно, куда переносить "Минск", но нам же "ехать, а не шашечки". Нам важен результат. Если все разговоры, которые сейчас ведутся, закончатся каким-то решением по изменению локации – это, понятно, не то, что все украинцы, все общество ожидает.

Конечно, есть варианты. Относительно Польши я настроен скептически, поскольку каждый раз придется делать исключения из режима санкций. Скорее, это может быть Турция или Сербия. Договориться об этом возможно.

По "Минску" проблема в том, что сейчас совсем другое доверие к белорусской власти. Но есть также проблема с тем, как Россия будет пытаться этого избежать, поскольку, если перенести локацию, то будет вопрос и по Минским договоренностям, и в Москве это прекрасно понимают.

Что они делают? Они говорят: будет встреча в нормандском формате, но сначала выполните все или хотя бы часть договоренностей Парижского саммита, которые они, конечно, интерпретируют в свою пользу, то есть читают, как хотят.

Поэтому на самом деле вокруг этого есть много проблем. И я бы не ограничивался только вопросом изменения локации. Это про шашечки, а нам же ехать.