Климкин – о войне на Донбассе: Путин начал качать ситуацию

Вести сейчас Минские переговоры по Донбассу нет никакого смысла. Ведь президент страны-агрессора России Владимир Путин перед выборами в США сознательно начал расшатывать ситуацию, понимая, что в мире началось перераспределение сил.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" озвучил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он считает, что в Кремле прекрасно понимают, что их лидеру крайне невыгодны грядущие перемены, и поэтому все делается для эскалации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"То, что сейчас происходит, – это такая имитация, или имитация имитации, если хотите. Все смотрят на то, как закончатся президентская гонка в США. От того, какой это будет Трамп 2 (а Трамп 2 не будет таким, как Трамп 1 ) или Байден 1, будет очень-очень много зависеть вообще относительно Донбасса и всех переговоров. Поэтому все хотят креативно пропетлять. Но Путину это не выгодно", – пояснил дипломат.

Климкин также добавил, что ему очень обидно из-за того, что он был прав по поводу убеждения в неустойчивости перемирия на Донбассе. Ведь этим договоренностям оккупанты уже фактически положили конец.

"В конце августа спросили меня: как я думаю – сколько будет держаться прекращения огня? Я сказал, что Россия, Путин, если он не получит того, что он хочет, то через 3-4 недели все будет сыпаться. На самом деле то, что мы видим поджоги российские, все больше и больше нарушений – реальная ситуация, когда Путин начал качать. Простите за сленг, но, тем не менее, реально начал качать ситуацию", – подытожил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Климкин спрогнозировал, что президент России Владимир Путин может устроить военную эскалацию в Украине за пределами Донбасса. По словам экс-главы МИД, российский лидер оказался в ситуации, когда ему нужно повышать ставки, и поэтому он готовится к совершенно новой фазе "торгов".