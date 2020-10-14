Климкин назвал условие выхода Путина с Донбасса

Президент России Владимир Путин может принять решение о выходе российских войск с Донбасса в случае договоренности на более широком уровне, чем российско-украинский диалог.

Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV сказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Я думаю, если он получит более широкую договоренность, в которой другими компонентами будут стратегическая стабильность, стратегическое разоружение, цены на энергоносители, санкции в отношении его ближайшего круга, доступ к технологиям, то частью этого может быть решение по Донбассу", – уточнил дипломат.

По его словам, все эти преференции должны сойтись для главы Кремля как "карточный пасьянс". В таком случае Россия может согласиться на введение на оккупированных территориях востока Украины международных администраций, "запуск полицейского компонента и постепенную перезагрузку Донбасса".

"Так я вижу единственную возможность продвижения вперед", – подчеркнул Климкин.

Полную версию блиц-интервью с Павлом Климкиным читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, глава МИД России Сергей Лавров пожаловался, что получил "отписки" от дипломатов из Франции и Германии после того, как пожаловался им на власти Украины за действия относительно Донбасса, которые якобы противоречат Минским соглашениям.