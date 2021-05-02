Климкин назвал 'пасхальное перемирие' игрой Путина

Обсуждение темы очередного перемирия на Донбассе к Пасхальным праздникам является важным признаком того, что в Украине признали новую реальность. Перемирие – элемент игры Кремля.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Конечно, стоит говорить об этом, но сейчас это часть игры Путина в кошки-мышки", – отметил он.

По мнению дипломата, сам факт обсуждения этого вопроса руководством Украины является очень знаковым.

"Попыток прекращении огня было уже очень много. Но то, что говорит Зеленский, что мы работаем над "пасхальным перемирием", над прекращением огня, означает, что мы признаем, что этого прекращения сейчас нет. Что мы прекратили играть словами", – подчеркнул Климкин.

"Мы четко признали, что никакого прекращения огня нет, Россия его разрушила. И конечно, стремимся к другому прекращения огня", – добавил он.

В то же время дипломат отметил, что время, в течение которого российско-оккупационные войска будут придерживаться режима прекращения огня, напрямую зависит от президента РФ и его планов.

"Как долго продлится новое перемирие, я не могу сказать. Это будет зависеть от Путина, от контекста его переговоров и подготовки к этим переговорам с США, от многих других вещей", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, с начала объявления перемирия на востоке в июле 2020 года Вооруженные силы Украины потеряли 94 воина. 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина находится на финишной черте по вопросу согласования "пасхального перемирия" на Донбассе.