Климкин назвал две локации для переноса "Минска"

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Расследования
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Климкин назвал две локации для переноса 'Минска'

Кремль не поддержит перенос локации площадки переговоров по Донбассу из Беларуси в другую страну, но ее все равно следует переносить.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Мы должны изменить подходы. Мы даже локацию должны изменить", – подчеркнул он и добавил, что рассматриваться может Сербия или Турция.

"Россияне, конечно, будут против, но то, что сегодня происходит в Беларуси, и сохранение локации в Минске – это на самом деле и политически, и морально очень дискуссионная история", – добавил дипломат.

По его мнению, в качестве новой локации для переговоров могут рассматриваться две страны, которые географически не очень отдалены от Украины.

"Если брать географию, чтобы не летать на другой конец света и не делать исключения из санкционного режима, это может быть, например, Сербия или Турция. И в первом, и во втором случае нужны политические решения. Локации – это только маленькая часть проблемы. далее нужно разговаривать", – заметил дипломат.

Климкин подчеркнул, что "нет никакого минского формата" как площадки, на которой принимаются политические решения. "Нормандский формат есть, это политический формат. Как помните, я всегда был против переноса политических дискуссий с нормандского формата на минскую площадку, что очень выгодно России", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Минские договоренности являются единственным основанием прекращения войны на Донбассе, но соглашения имеют только политико-дипломатический, а не обязательный характер, как международный договор.

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