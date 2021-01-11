Климкин: инаугурацию Байдена мы ждем, как дети, Путин готов торговаться с США

У Украины есть шанс получить помощь США в вопросах деоккупации Крыма и Донбасса, но только при условии, что руководство четко определит цели и способы их достижения, а не будет "фонтанировать" идеями. А с "нормандскими" встречами в ближайшей перспективе следует повременить.

В 2021 году мир, столкнувшийся с глобальным вызовом пандемии коронавируса, станет другим. Состоится окончательная перезагрузка ХХ века. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Приводим избранные цитаты политика.

Коронавирус окончательно перезагрузил ХХ век, который задержался лет на 20. Экономика, социалка и еще много вещей работали по инерции. Так же и структура международных отношений.

Если хотите, 2021 год будет первым классическим годом XXI века. Начнется перезагрузка. Многие люди хотят вернуться к какой-то удобной нормальности, но, к счастью или к сожалению, возвращения к этой нормальности не будет.

Ключевой тенденцией года будет осознание глобальных вызовов. После пандемии все понимают, что такие вызовы на национальном уровне не преодолеть. Поэтому и мировая архитектура сегодня не пригодна для борьбы с глобальными вызовами. Ее нужно перестраивать.

К сожалению, мы в мировом разделении находимся на периферии. Мы беднейшая страна Европы, даже по сравнению с Латинской Америкой. Когда-то мы говорили о "банановых республиках" с презрением. А сейчас они могут так смотреть на нас.

У меня впечатление, что инаугурации Байдена в Украине ожидают, как дети и говорят: нам американская администрация поможет, а мы как-то этим воспользуемся. Такое отношение очень вредит. Когда у тебя есть друзья и партнеры, ты должен сказать, что ты хочешь делать, какая у тебя стратегия, и что ты сможешь сделать. То есть это вопрос политической воли.

Для нас отношения с новым американским руководством будут очень непростыми. Американская администрация должна понять, чего именно мы хотим. А мы сами не знаем, что мы хотим, мы фонтанирует планами, и это не добавляет нам ни баллов, ни вообще доверия к нам.

Нам нужно реальное продвижение к деоккупации и Донбасса, и Крыма. И эта история в 2021 году будет очень сложной. Я бы не питал особых надежд, что придет Байден и условно на второй-третий день все начнет двигаться.

"Крымская платформа" – это правильная история, но для того, чтобы мир на самом деле видел Крым как политическую проблему и как эмоцию. В сегодняшней реальности путинского режима она не принесет нам практических результатов по деоккупации. Но фокусировать внимание важно.

Что касается "нормандской" встречи, то я вижу смысл в том, чтобы подождать. Во-первых, стратегию американской администрации, во-вторых, администрация США должна понять, чего мы хотим. Путин, в свою очередь, будет готовиться – и наверняка уже подготовился – к торгам с Байденом. От этого и будет зависеть перспектива дальнейших встреч.