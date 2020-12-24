Клименко рассказал, как работает полиция Кагарлыка после инцидента с изнасилованием
В отделении полиции Кагарлыка Киевской области после скандала с изнасилованием девушки полностью убрали подразделение криминальной полиции.
Как рассказал в интервью "Цензор.НЕТ" глава Национальной полиции Игорь Клименко, было принято решение о включении этого отделения в Обуховский отдел полиции.
"Потому что нагрузки на них не было, там преобладают легкие преступления… Теперь в Кагарлыке существует только превенция и, конечно, дежурная часть", – отметил он.
По словам Клименко, если же совершается какое-то резонансное или тяжкое преступление в этом районе, то выезжает следственно-оперативная группа из Обуховского отдела полиции, и дальше дело уже расследуется там.
"К сожалению, в сельской местности очень сложно найти людей, которые хотят работать в полиции. И когда мы после произошедшего отправили людей из других районов работать в Кагарлык, они после нескольких месяцев не захотели там дальше продолжать службу. Семьи далеко, домой добираться проблематично", – пояснил глава Нацполиции.
Он отметил, что Кагарлык в какой-то мере помог шире посмотреть на ситуацию в правоохранительных органах и "вскрыл проблему с кадрами изнутри".
"Конечно, после произошедшего система контроля за руководителями и сотрудниками, работа подразделения внутренней безопасности претерпели значительные изменения. В начале следующего года планируем значительно улучшить систему контроля, позволяющую отслеживать факты нарушения прав граждан в отделениях полиции. Этот контроль будет достаточно жестким", – добавил Клименко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в мае двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции в Киевской области заподозрили в изнасиловании молодой женщины.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов рассказал, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыкского отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного.
Журналистка Ольга Худецкая заявила, что они, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
Подозреваемых в изнасиловании полицейских из Кагарлыка арестовали.
В начале июля по подозрению в пытках жителей Кагарлыка задержали еще двух оперуполномоченных – Ярослава Леваднюка и Евгения Трохименко.
По результатам служебного расследования, в Кагарлыкском отделении полиции были освобождены 10 сотрудников.
27 октября Голосеевский районный суд Киева освободил Леваднюка из-под стражи.