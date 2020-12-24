Клименко рассказал, как работает полиция Кагарлыка после инцидента с изнасилованием

В отделении полиции Кагарлыка Киевской области после скандала с изнасилованием девушки полностью убрали подразделение криминальной полиции.

Как рассказал в интервью "Цензор.НЕТ" глава Национальной полиции Игорь Клименко, было принято решение о включении этого отделения в Обуховский отдел полиции.

"Потому что нагрузки на них не было, там преобладают легкие преступления… Теперь в Кагарлыке существует только превенция и, конечно, дежурная часть", – отметил он.

По словам Клименко, если же совершается какое-то резонансное или тяжкое преступление в этом районе, то выезжает следственно-оперативная группа из Обуховского отдела полиции, и дальше дело уже расследуется там.

"К сожалению, в сельской местности очень сложно найти людей, которые хотят работать в полиции. И когда мы после произошедшего отправили людей из других районов работать в Кагарлык, они после нескольких месяцев не захотели там дальше продолжать службу. Семьи далеко, домой добираться проблематично", – пояснил глава Нацполиции.

Он отметил, что Кагарлык в какой-то мере помог шире посмотреть на ситуацию в правоохранительных органах и "вскрыл проблему с кадрами изнутри".

"Конечно, после произошедшего система контроля за руководителями и сотрудниками, работа подразделения внутренней безопасности претерпели значительные изменения. В начале следующего года планируем значительно улучшить систему контроля, позволяющую отслеживать факты нарушения прав граждан в отделениях полиции. Этот контроль будет достаточно жестким", – добавил Клименко.

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