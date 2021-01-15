Китайские инвесторы 'Мотор Сич' признаны потерпевшей стороной в расследовании ГБР против СБУ

Украинский суд впервые признал китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" стороной, потерпевшей от действий украинской власти – а именно, от противоправных действий СБУ.

Соответствующее решение 13 января 2021 года вынес следственный судья Печерского районного суда Киева.

Судебный вердикт обязывает следователя ГБР, который расследует уголовное дело в отношении действий СБУ, признать компанию Skyrizon потерпевшей в уголовном производстве ГБР о противоправных действиях СБУ. Речь идет о досудебном расследовании по факту того, что должностные лица Главного управления Службы безопасности Украины, используя свое служебное положение, противодействуют законной хозяйственной деятельности акционеров АО "Мотор Сич" (ч. 3 ст. 206 УК Украины), которое проводит территориальное управление ГБР в Киеве. Уголовное производство Государственного бюро расследований в отношении действий СБУ зарегистрировано под номером 62020100000002234.

Судья полностью согласился с доводами адвокатов китайских акционеров, и, таким образом, украинское правосудие впервые официально подтвердило необоснованность претензий Службы безопасности Украины к акционерам ПАО "Мотор Сич". По мнению экспертов в области госбезопасности, следствие ГБР и судебный вердикт о признании инвесторов потерпевшими представляют собой юридическое признание надуманности уголовного производства СБУ, а также факт нанесения ущерба интересам инвесторов ПАО "Мотор Сич".

После получения статуса потерпевшей стороны компании-акционеры ПАО "Мотор Сич", согласно украинскому законодательству, смогут проводить расследования, собирать доказательства, назначать и поводить экспертизы, предоставлять следствию доказательства нарушения закона сотрудниками СБУ.

Как известно, в декабре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" инициировали международный арбитражный процесс против Украины, чтобы взыскать с нашего государства $3,5 млрд ущерба, который был нанесен противозаконным блокированием им доступа на предприятие, в том числе путем арестом акций ПАО "Мотор Сич" по инициативе СБУ. Для международного арбитража действия украинской стороны квалифицированы как "незаконная экспроприация инвестиций" и нарушение условий украино-китайского соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Помимо этого, китайские компании, которые инвестировали средства в приобретение 81 % акций и развитие ПАО "Мотор Сич", с недавнего времени имеют возможность отстаивать свои права в судах Китайской народной республики и впоследствии требовать компенсации убытков из-за противозаконных действий украинских властей. КНР утвердила законодательные правила для противодействия китайских компаний незаконному давлению и нарушению их прав за рубежом.