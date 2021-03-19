Кипиани выиграл суд против Медведчука в деле по запрету книги о Стусе
Украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани выиграл суд против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Иск касался книги "Дело Василия Стуса", которую представитель ОПЗЖ пытался запретить.
Сам Медведчук не явился на заседание Киевского апелляционного суда 19 марта. Соответственно, судья принял решение в пользу Кипиани, передает "Укринформ".
"17 марта представитель ответчика, Виктора Медведчука, прислал письмо с заявлением, в котором говорилось о том, что ответчик не сможет появиться в суде, аргументируя отсутствие занятостью в день проведения заседания. Сторона ответчика просит перенести заседание на другой день", – отметил судья.
Однако представители истцов отклонили такую просьбу. Адвокаты Кипиани и издательства "Виват" отметили, что поскольку стороны были заблаговременно предупреждены о дате рассмотрения дела, а ответчик не предоставил документальных подтверждений о причине отсутствия, нет оснований переносить заседание.
Как известно, в октябре прошлого года суд обязал из книги "Дело Василия Стуса" Кипиани удалить шесть эпизодов, где упоминается Медведчук. Решение первой инстанции – Дарницкого районного суда Киева – 19 марта апелляционный суд отменил. По словам защитника журналиста Вячеслава Якубенко, было отменено 27 исковых требований нардепа от ОПЗЖ.
В то же время оставили в силе одно исковое требование. Оно касается фразы о предположении, что "Медведчук был предоставленный и поддерживаемый органами госбезопасности непосредственно до процесса Василия Стуса".
Кипиани отметил, что решением доволен, ведь оно наконец показывает критическое мышление, а не бесчестность судебной системы.
"Именем Украины вынесено уже не позорное решение, а то, которое расставляет точки в этой истории. Главное – критическое осмысление есть, в книге написана правда, суд снял исковые требования Медведчука... Суд отменил решение первой инстанции", – добавил журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в октябре 2020 года Дарницкий районный суд города Киева запретил распространение тиража книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Однако читатели успели раскупить уже выданную продукцию за считанные минуты после резонансного решения.
Издательство Vivat заявило, что напечатает еще один тираж книги, пока не вступило в силу решение суда.
В Офисе президента Украины отметили, что удивлены некоторыми формулировками судебного решения.