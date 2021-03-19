Кипиани выиграл суд против Медведчука в деле по запрету книги о Стусе

Украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани выиграл суд против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Иск касался книги "Дело Василия Стуса", которую представитель ОПЗЖ пытался запретить.

Сам Медведчук не явился на заседание Киевского апелляционного суда 19 марта. Соответственно, судья принял решение в пользу Кипиани, передает "Укринформ".

"17 марта представитель ответчика, Виктора Медведчука, прислал письмо с заявлением, в котором говорилось о том, что ответчик не сможет появиться в суде, аргументируя отсутствие занятостью в день проведения заседания. Сторона ответчика просит перенести заседание на другой день", – отметил судья.

Однако представители истцов отклонили такую просьбу. Адвокаты Кипиани и издательства "Виват" отметили, что поскольку стороны были заблаговременно предупреждены о дате рассмотрения дела, а ответчик не предоставил документальных подтверждений о причине отсутствия, нет оснований переносить заседание.

Как известно, в октябре прошлого года суд обязал из книги "Дело Василия Стуса" Кипиани удалить шесть эпизодов, где упоминается Медведчук. Решение первой инстанции – Дарницкого районного суда Киева – 19 марта апелляционный суд отменил. По словам защитника журналиста Вячеслава Якубенко, было отменено 27 исковых требований нардепа от ОПЗЖ.

В то же время оставили в силе одно исковое требование. Оно касается фразы о предположении, что "Медведчук был предоставленный и поддерживаемый органами госбезопасности непосредственно до процесса Василия Стуса".

Кипиани отметил, что решением доволен, ведь оно наконец показывает критическое мышление, а не бесчестность судебной системы.

"Именем Украины вынесено уже не позорное решение, а то, которое расставляет точки в этой истории. Главное – критическое осмысление есть, в книге написана правда, суд снял исковые требования Медведчука... Суд отменил решение первой инстанции", – добавил журналист.

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