В сети всплыло видео о деятельности Фукса

На днях на одном из Ютуб-каналов появилось любопытное видео. Его авторы, которые до сих пор остаются неизвестными, опубликовали перечень главных провалов олигарха Павла Фукса, допущенных им на территории Украины и России за все время его "трудовой деятельности". 100% достоверность всех перечисленных эпизодов на данный момент подтвердить сложно. Но авторы расследования уверяют, что в попытках сколотить себе состояние и создать имидж влиятельного бизнесмена Фукс не гнушался ничем: обманывал, "кидал" на деньги кредиторов и инвесторов, вложившихся в его проекты, пытался завладеть "общаком" Януковича и даже шантажировал украинское правительство вероятными проблемами на атомных энергостанциях. За это в России в отношении него открыто уголовное производство. А вот в Украине, к сожалению, он пока чувствует себя достаточно вольготно.

OBOZREVATEL публикует собранные неизвестными расследователями эпизоды, в которых успел "засветиться" господин Фукс.

В России, откуда после победы Революции Достоинства Фукс скоропостижно съехал в Украину, о нем до сих пор вспоминают очень многие люди – включая инвесторов его незаконченных проектов, банкиров, которые безуспешно ждут возвращения выданных кредитов, бывших бизнес-партнеров и правоохранителей. Общая сумма претензий к этому "олигарху" с харьковскими корнями исчисляется сотнями миллионов долларов. Сумма, достаточная для того, чтобы нажить себе серьезных врагов и привлечь внимание правоохранительной системы РФ.

Однако для нас куда больший интерес представляют упомянутые в ролике "достижения" Фукса на территории Украины.

В 1999 году Павел Фукс не самым честным путем завладел долгами украинского Энергоатома перед российской компанией ТВЭЛ на 60 миллионов долларов. Приехав в Киев, Фукс взялся за взыскание долга, шантажируя вице-премьер-министра Юлию Тимошенко блокированием поставок ядерного топлива для украинских атомных энергостанций . В частности, Запорожской АЭС, работа которой на тот момент была приостановлена в ожидании поставок топлива от ТВЭЛ.

В интересах беглого Александра Онищенко Павел Фукс принимал участие в офшорной сделке Quickpace Limited, на счетах которой находилась часть "общака" Януковича в размере около 157 миллионов долларов. Фукс вместе с Онищенко являлся совладельцем Quickpace Limited. Целью подобной "коллаборации" и покупки еще в 2015 году компании Quickpace Limited у аффилированной с Сергем Арбузовым "Prontoservus Limited" было завладение деньгами офшорной компании на счетах в украинских банках.

Фукс был посредником при попытке Хомутынника выкупить у Фирташа бизнес-центр "Парус". Однако эта сделка принесла ему лишь убытки: авторы ролика уверяют, что в результате он потерял 17 миллионов долларов аванса.

В 2019 году он возглавил компанию Укррослизинг. Именно через нее люди Черновецкого пытались взыскать с Киевского метрополитена 1,9 млрд грн долга за лизинг вагонов, что привело к повышению цен на проезд в метро с 5 до 8 гривен .

За чужие деньги планировал строительство бизнес-центра "Киев-сити" на Рыбальском полуострове в Киеве. Проект заморожен с 2008 года.

В 2018 выступил гарантом по выведению из Украины 6 млн долларов . Однако после получения денег, уверяют авторы ролика, договоренности Фукс не выполнил.

В 2017-м в интересах скандально известного застройщика Максима Микитася пытался выкупить долю в "Проминвестбанке", однако сделка в итоге сорвалась.

Неизвестные авторы ролика на основании выше перечисленных фактов приходят к выводу, что "Павел Фукс – мошенник и аферист, который лезет из кожи вон, чтобы показать себя богатым и успешным бизнесменом". Мы не готовы полностью подписаться под столь категоричными утверждениями. Отметим лишь, что большинство упомянутых фактов были подтверждены нашими журналистами в предыдущих публикациях, посвященных деятельности Фукса на территории Украины. О его "проектах" в соседнем государстве и заинтересованности этими "проектами" со стороны правоохранительных органов, много писали в российских СМИ

Поэтому мы с нетерпением будем ожидать анонсированного продолжения расследования, в котором авторы обещают раскрыть связи Фукса с российскими спецслужбами. И обязательно расскажем о его содержании нашим читателям.