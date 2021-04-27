Киевлянина, пропавшего в Карпатах еще в феврале, нашли мертвым
В Украинских Карпатах нашли тело 40-летнего киевлянина, который пропал еще в феврале.
Его обнаружили 27 апреля в 16:00, сообщается на Facebook-странице ГСЧС.
"Погибшего нашли в ущелье возле ручья у подножия горы Магура-Жиде", – сказано в сообщении.
Правоохранители уже провели первоочередные следственные действия, тело мужчины будет транспортировано в село Березники.
Напомним, что поиски пропавшего туриста были возобновлены в апреле. В операции были задействованы волонтеры из Киева и горно-поисковые отделения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На Закарпатье продолжили искать в горах одного из двух заблудившихся туристов. Первого мужчину нашли еще 14 февраля в районе горы Магура-Жиде.
16 февраля к поиску присоединились и спасатели со Львовщины.
На пятые сутки были обнаружены следы пропавшего туриста. Для обнаружения мужчины спасатели привлекли вертолет.