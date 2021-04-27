Киевлянина, пропавшего в Карпатах еще в феврале, нашли мертвым

В Украинских Карпатах нашли тело 40-летнего киевлянина, который пропал еще в феврале.

Его обнаружили 27 апреля в 16:00, сообщается на Facebook-странице ГСЧС.

"Погибшего нашли в ущелье возле ручья у подножия горы Магура-Жиде", – сказано в сообщении.

Правоохранители уже провели первоочередные следственные действия, тело мужчины будет транспортировано в село Березники.

Напомним, что поиски пропавшего туриста были возобновлены в апреле. В операции были задействованы волонтеры из Киева и горно-поисковые отделения.

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