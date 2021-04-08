Кем оказался самый молодой маньяк в СССР: история преступника, который убивал маленьких детей

Преступления одного из самых жестоких маньяков времен раннего Советского Союза Владимира Винничевского до сих пор ужасают. Этот парень из благополучной семьи в свои 16-ть совершил около двадцати попыток убийства, лишив жизни восьмерых детей в возрасте от двух до четырех лет.

Школьнику-душегубу суд вынес самый суровый приговор – расстрел. Историю самого молодого маньяка СССР напомнило издание "МК", публикуя данные по расследованию нашумевшего дела (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца. Внимание! Статья содержит материалы, которые могут шокировать).

Будущий преступник родился 8 июня 1923 года в Свердловске, в меру обеспеченной по тем годам семье. Отец неплохо зарабатывал, будучи мастером в одном из коммунхозов, мать трудилась счетоводом, и средства к существованию у них были всегда. Но их сын не мог похвастаться отменным здоровьем – с раннего детства постоянно болел, а также заикался.

В школе мальчик с одной стороны выделялся среди одноклассников своим богатым видом: носил кожаные ботинки, хороший костюм и даже настоящий танкистский шлем. У него практически всегда водились приличные карманные деньги, а кроме велосипеда у школьника был еще и швейцарский перочинный нож.

Хотя при таких материальных "козырях" юный Винничевский не был в центре внимания сверстников – чурался других, предпочитал быть сам по себе. Одноклассники и его мать позже вспоминали, что тот был скрытен, молчалив, никогда ни о чем не рассказывал. А родные утверждали, что причиной его заикания стал несчастный случай в раннем детстве: мальчик упал в глубокую яму и очень испугался, а еще сильно ударился головой.

"Как знать, не привела ли именно эта травма впоследствии к деформации психики, превратившей пацана в настоящего монстра", – говорится в материале.

В школе Винничевский поначалу учился неплохо, однако потом потерял интерес ко всем урокам, за исключением пения (по свидетельствам знавших его, пел он замечательно). В пятом классе неуспевающего ученика оставили на второй год. Так он оказался в одном потоке с будущим знаменитым скульптором Эрнстом Неизвестным. Ребята сблизились, между ними возникли вроде бы доверительные отношения, так как одноклассник даже пытался обсуждать с приятелем самые интимные темы. Позднее Неизвестный рассказывал о Винничевском:

"Он был очень смирный и стеснительный, любил одиночество. Бывая с ним вместе, я вел разговоры о девочках, он всегда отзывался о них с какой-то брезгливостью и говорил, что не любит и никогда не имел половых сношений".

Тогда приятель, вероятно, и представить не мог, что скрывалось за этой стеснительностью и пренебрежением противоположным полом.

Свердловский кошмар начался в середине июля 1938 года, когда стало известно об исчезновении Герты Грибановой, которой не исполнилось еще и четырех. После нескольких дней поисков малышку нашли в зарослях сада, расположенного по соседству с домом, где она жила, – труп был замаскирован охапками травы. На теле ребенка насчитали восемь ножевых ран, в том числе на голове, кроме того, медэксперт определил, что преступник вначале придушил девочку.

Но его поиски не дали результата, а в городе с тех пор начали регулярно происходить все новые нападения на маленьких детей. Причем правоохранители сначала не могли понять, что их совершает один и тот же человек. Маньяк не выбирал между мальчиками и девочками, "охотился" в разных районах Свердловска и даже несколько раз выезжал в другие уральские города.

В милицию тогда одно за другим поступали заявления о пропаже малолетних детей. Кого-то из них удавалось найти – мертвыми: на окраинах города в лесу, на огородах, в заброшенных зданиях, в выгребных ямах общественных туалетов. Все они были задушены или убиты ножом и, в большинстве случаев, изнасилованы неестественным способом.

"Тела своих жертв он старался спрятать. Действовал в зависимости от времени года: зимой закапывал в сугроб, осенью и летом заваливал ветками, травой, листьями. А потом придумал и вовсе изуверский прием – сбрасывал их в ямы туалетов, которые стояли чуть ли не в каждом дворе. Расчет подонка был верный: сильные "ароматы" отхожего места надежно перебивали трупный запах", – говорится в статье, где упоминаются материалы о юнце-маньяке, орудовавшем на Урале в конце 1930-х, которые собрал ветеран органов военной прокуратуры Андрей Сухомлинов.

К счастью, далеко не все нападения неизвестного преступника заканчивались смертью его жертв. Первым выжившим оказался четырехлетний Боря Титов. Его похитили в начале зимы 1938 года от крыльца собственного дома вместе с санками. Мать отлучилась буквально на несколько минут, а когда вернулась, то увидела в отдалении какого-то мужчину, который быстро увозил прочь ее сына.

Догнать похитителя женщина не смогла. Мальчика потом нашли на пустыре у забора – полузадушенный он режал засыпанный снегом в сугробе. Боря был спасен, но, в силу своего юного возраста не смог описать похитителя.

Еще одним свидетелем стала четырехлетняя Рая Рахматулина, которую убийца затащил в будку туалета во дворе ее дома. Маньяку помешал шум, поэтому он исполосовал девочке ножом лицо и бросил ее в выгребную яму, надеясь, что та утонет. Раны оказались не смертельными для малышки, ее спасли. Ребенок был испуган и не смог точно описать нападавшего, путаясь не только в описании одежды, но и в определении пола.

Выжила и трехлетняя Аля Губина, которую нелюдь также украл со двора, утащил в лесопарковую зону и изнасиловал. Преступник нанес девочке несколько ударов ножом, один из которых буквально выпотрошил ребенка. Произошло это в выходной день в нескольких десятках метров от отдыхающей компании, и никто ничего не заметил. Девочку нашли в луже крови среди собственных внутренностей. Хирурги в ходе 16-часовой операции совершили чудо и спасли ребенка. Но тут тоже не было ни свидетелей, ни улик преступления.

Единственной зацепкой был отломившийся кончик ножа, оставшийся в черепе первой жертвы маньяка.

Лишь в конце весны 1939-го, когда количество зафиксированных таких эпизодов приблизилось к полутора десяткам, следователи поняли, что все криминальные происшествия с детьми – дело рук одного преступника. Его описали как молодого человека не слишком впечатляющей комплекции.

За отсутствием конкретных примет убийцы следователи проверяли подряд всех тюремщиков. Несколько десятков самых подозрительных задержали, поскольку некоторые даже сознались в этих убийствах. Однако большинство из них, после выявления алиби или расхождений в показаниях, отпускали. Ведь нападения на малышей продолжались.

Чтобы добиться результата в поимке преступника правоохранители перешли на усиленное скрытное патрулирование улиц Свердловска. В город направили дополнительные группы, мобилизовали даже курсантов. Все сотрудники выходили на дежурство в штатском, но были вооружены. Им приказали обращать внимание на подозрительных взрослых с маленькими детьми, проследить за ними.

Вскоре после начала операции настоящий убийца был пойман прямо на месте преступления. В один из октябрьских дней 1939-го последней жертвой свердловского маньяка чуть не стал трехлетний Слава Волков, похищенный у подъезда. Молодого человека, который вышел из трамвая с маленьким мальчиком, заметили трое курсантов школы милиции.

Неизвестный, не замечая, что за ним следят, повел малыша по тропинке в глухую часть леса, там он резко толкнул его на землю и принялся снимать с него одежду, душить. Курсанты задержали злоумышленника, в материалах дела об этом писалось, что убийца, увидев, что его поймали, воскликнул: "Жалею, что жизнь кончилась!".

Будучи пойманным с поличным, Винничевский на допросах не пытался выкручиваться и сразу начал давать признательные показания.

Местные жители были удивлены двуличностью злоумышленника. Оказалось, что во "внешней" жизни для всех, кто его знал, – родных, соседей, одноклассников – Винничевский был тихим, исполнительным. Он даже стал комсомольцем и участвовал в общественных мероприятиях.

Следователям же он рассказал, что отыскивал жертв, бродя по дворам: если видел одиноко гуляющего малыша, затевал с ним разговор, пытаясь чем-то заинтересовать, чтобы потом беспрепятственно, без крика и плача, увести ребенка в укромное место. Кому-то обещал купить мороженое, кого-то располагал к себе, угощая дорогимим конфетами и т. д. Бывало, в разгар такой словесной "обработки" появлялся кто-нибудь из взрослых. Тогда парень объяснял, что является активистом сбора металлолома и пытается выяснить, нет ли во дворах ненужного старого железа, за которым можно будет прийти с бригадой его подшефных пионеров. Так Винничевскому всегда удавалось благополучно уйти с места неудавшегося преступления.

Свои жестокие злодеяния он совершал также продуманно, умело запутывая следователей. Например, не только варьировал места нападений, но и неоднократно менял орудия убийства. Сначала действовал обычным кухонным ножом, потом заменил его отверткой, использовал подаренный отцом фирменный швейцарский ножик, а многих малышей просто душил.

Материальной корысти в зверских поступках Винничевского не было, при этом подросток с деформированной психикой признался, что получал удовольствие, насилуя и убивая беззащитных маленьких детей.

Показания, которые давал Винничевский, преподнесли следователям несколько неприятных "сюрпризов". По их данным, первой жертвой маньяка стала уже упомянутая Герта Грибанова. Однако сам преступник признался, что еще до того он уже убил двоих малышей. Узнать их имена так и не смогли. Выяснилось, что тогда, весной-летом 1938-го, в милицию не поступало заявлений о пропаже детей.

На допросах серийный несовершеннолетний убийца рассказал, как вел своеобразную "бухгалтерию": на листочке бумаги, спрятанном дома, он в зашифрованном виде записывал, когда и где совершал убийство. Для следователя изверг даже вычерчивал по памяти подробные схемы, поясняя, как знакомился с очередным малышом, куда его вел, где нападал и прятал жертву.

Для всех, кто знал Винничевского, информация о совершенных им злодеяниях оказалась ошеломляющей. Даже отец и мать школьника-душегуба были настолько впечатлены, что решили вынести собственный приговор сыну. Они принесли в редакцию местной газеты письмо-заявление: "…Мы, родители, отрекаемся от такого сына и требуем применить к нему высшую меру – расстрел. Таким выродкам в советской семье жизни быть не может. 1 ноября 1939 г.". Хотя позднее материнский инстинкт возобладал, и женщина предпринимала все усилия, чтобы спасти сына.

Сам Винничевский поначалу относился к задержанию спокойно, полагая, что смертной казни ему удастся избежать из-за несовершеннолетия, потому активно сотрудничал со следствием. На самом деле юный возраст тогда уже не был помехой для высшей меры наказания Заседания суда, состоявшиеся в январе 1940 года, закончились вынесением приговора – расстрелять.

Адвокат попытался спасти своего подзащитного от смерти, акцентируя внимание на его психическом нездоровье. Преступника отправили для дополнительного обследования, однако специалисты не нашли оснований для смягчения вины, парень был признан вменяемым.

Юный серийный убийца и сам попытался бороться за свою жизнь. В архиве сохранилось письмо Винничевского о помиловании:

"Жалоба. Я… был приговорен к высшей мере наказания. В течение 1,5 лет я занимался занимался зверскими преступлениями для полового удовлетворения. Полностью признаю свою вину… Начал свои преступления с 14 лет, а потом мне трудно было прекратить их, некому было остановить меня, так как никто не знал о моих преступлениях. Я еще молод, и если не буду подвергнут высшей мере наказания, то сумею искупить свою вину. Прошу сохранить мне жизнь. 28 августа. Винничевский".

Ходатайство самого молодого маньяка в СССР оставили без удовлетворения – Владимира Винничевского расстреляли 11 ноября 1940-го, на тот момент ему не было еще и 17 с половиной лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, во времена Советского Союза орудавало немало таких жестоких маньяков. К примеру, уже у нескольких поколений на слуху имя Андрея Чикатило. Однако не только он приводил в ужас людей, боявшихся даже выходить на улицу. О шести самых жестоких маньяках СССР читайте по ссылке.