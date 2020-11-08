Казанский заявил о гуманитарной катастрофе в "ДНР" из-за смертей от COVID-19

В "ДНР" наступила гуманитарная катастрофа из-за большой смертности от коронавируса (COVID-19).

Как сообщил в Telegram журналист Денис Казанский, по официальным данным, в "ДНР" умирает около 9% заразившихся, тогда как в Украине – менее 2%.

"Просто оцените масштабы гуманитарной катастрофы в ОРДЛО", – подчеркнул он.

Так, по состоянию на 7 ноября в "ДНР" зарегистрировали 7694 случая коронавирусной болезни, из них за последние сутки – 209 случаев.

При этом умерли 675 пациентов. На лечении находятся 3326 больных, выписаны – 3693 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" признали, что глобальный характер второй волны пандемии коронавируса не позволил им решить проблему с распространением болезни.

Бывший депутат Верховной Рады от Коммунистической партии Спиридон Килинкаров, который в 2014 году сбежал в РФ, пожаловался на коллапс в "Л/ДНР" из-за коронавируса. Он заявил, что на подконтрольных этим группировкам территориях Донбасса якобы не хватает врачей и лекарств для борьбы с COVID-19.