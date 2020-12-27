Казанский заявил, что позиция Кравчука в ТКГ бесит Кремль

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук занимает достаточно жесткую позицию, которая бесит Москву.

Об этом в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко Христя Talk на канале "Редакция OBOZREVATEL" в YouTube рассказал журналист, блогер, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. "У меня впечатление о Кравчуке как о человеке очень опытном и хитром. Он может говорить убаюкивающим тоном, изображать доброго дедушку, а потом вдруг резко ужесточить риторику и всех встряхнуть", – сказал он.

В этом контексте Казанский привел пример обсуждения на заседании ТКГ плана по Донбассу.

"Системная позиция той стороны такова: будет либо по-нашему, либо никак. Они говорят: "Ваш план мы не хотим обсуждать, мы считаем, что он нарушает Минские соглашения. Вот наш план, мы будем обсуждать его. А если вы не хотите, скажите, что вы выходите из Минских соглашений". И Кравчук сказал: "Нет, ребята, план непонятно от кого, от этих "ДНР"-"ЛНР" мы обсуждать не будем. Если это план Российской Федерации, пусть она официально там пришлет бумагу, что это план РФ", – рассказал журналист.

"Я считаю, что это позиция нормальная. Россию она очень взбесила", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук отреагировал на заявление президента страны-агрессора России Владимира Путина о том, что якобы Украине не желает прекратить войну на Донбассе. В частности, он сообщил о том, что Россия фактически уклонялась от активного участия в социально-экономической подгруппе ТКГ.