Казанский: Россия хочет кусок нашего суверенитета, Кравчук взбесил Москву

Россия намерена получить "пакет акций" Украины, возможность влиять на внешнюю и внутреннюю политику страны. Война на Донбассе закончится в тот день, когда РФ оставит украинские территории.

Люди, которых Кремль позиционирует как "представителей Донбасса", на самом деле таковыми не являются. Настоящий голос Донбасса – это миллионы жителей этого региона, которые не имеют ничего общего с "властями" "Л/ДНР".

Об этом в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко Христя Talk на канале "Редакция OBOZREVATEL" в YouTube рассказал журналист, блогер, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Приводим фрагменты программы в его цитатах. Полную версию смотрите здесь:

Глобально Минские соглашения не выполняются по одной причине: Россия хочет навязать Украине в каком-то виде легализацию этих незаконных вооруженных формирований, "ЛНР" и "ДНР".

Россия хочет, чтобы мы фактически признали российскую оккупационную администрацию и легализовали ее, придали ей какой-то официальный статус в Украине. Это дает России фактически пакет акций в акционерном обществе под названием "Украина". Россия хочет кусок нашего суверенитета.

Понятное дело, что эти территории будет контролировать Москва, как это происходит сейчас, всех людей туда будет назначать Москва. Соответственно, если в дальнейшем в Украине будут происходить какие-то процессы, какие-то выборы, эти образования будут влиять на внешнюю политику, на внутреннюю политику, будут делегировать своих людей во власть. Это будут люди из РФ.

Согласиться на такое ни одно суверенное государство не может. А условия России именно таковы.

Это гораздо больше, чем выборы. Они хотят, чтобы там сохранилось государство в государстве.

И тогда возникает вопрос: а зачем это вообще Украине? Зачем нам такие территории, которые мы не контролируем. Просто чтобы придать им какой-то легальный статус?

Весь этот конфликт происходит только из-за позиции России, которая захватила часть территории Украины и поддерживает этот конфликт.

Этот конфликт закончится в тот день, когда Российская Федерация просто уберется с нашей территории.

Сейчас есть некие люди, которых Российская Федерация повсюду возит с собой как дрессированных обезьянок и рассказывает, что это представители Донбасса, каких-то "республик".

На самом деле, эти люди, которые представляют себя как "ДНР"-"ЛНР", не являются представителями Донбасса.

Они не легитимны, их никто не выбирал. Есть какие-то группировки, которые при поддержке России захватили власть силой оружия, и от них теперь ездят какие-то люди и рассказывают: "Мы Донбасс".

Это неправда, это не Донбасс. Это люди, которые захватили этот регион, которые его разорили, которые были представителями меньшинства – маргинальной прослойки, которая занималась захватом власти, поддерживала вооруженные формирования.

Очень важно, чтобы от имени Донбасса говорили и другие люди, которые изначально заявляли: мы не поддерживаем этих бандитов и не имеем с ними ничего общего.

Почему мы должны слушать каких-то непонятных Пушилина, Дейнего? Кто они такие? Почему они говорят от имени нескольких миллионов человек, которые жили на Донбассе? Как минимум, есть миллионы людей, которые с ними не согласны.

Поэтому этот голос должен звучать. Я думаю, это важно и для международного сообщества, потому что мы слышим только голос России и этих представителей, которых она с собой тягает.

Считаю ли я, что Кравчук сейчас делает что-то, что можно расценить как предательство национальных интересов или слив? Нет.

Его позиция достаточно жесткая, это видно по реакции России.

Например, на последних наших переговорах, когда они пытались нас откровенно шантажировать, Кравчук занял достаточно жесткую позицию, сказал, что с Украиной так разговаривать никто не будет.

Системная позиция той стороны такова: будет либо по-нашему, либо никак. Например, с этими дорожными картами, планом урегулирования. Они говорят: "Ваш план мы не хотим обсуждать, мы считаем, что он нарушает Минские соглашения. Вот наш план, мы будем обсуждать его. А если вы не хотите его обсуждать, скажите, что вы выходите из Минских соглашений".

И Кравчук сказал: "Нет, ребята, план непонятно от кого, от этих "ДНР"-"ЛНР" мы обсуждать не будем. Если это план Российской Федерации, пусть она официально там пришлет бумагу, что это план РФ. Тогда Россия фактически подпишется под тем, что она сторона конфликта. Если нет, тогда вот украинский план, обсуждаем его".

Я считаю, что это позиция нормальная. Россию она очень взбесила. РФ пытается нам подсунуть этих "представителей" "ДНР"-"ЛНР" как сторону конфликта, чтобы мы с ними разговаривали напрямую. И позиция Кравчука здесь достаточно жесткая: мы не будем с ними ничего обсуждать, мы обсуждаем с вами, потому что вы, Россия, сторона конфликта, не нужно увиливать и делать вид, что вы не участвуете.

У меня впечатление о Кравчуке как о человеке очень опытном и хитром. Он может говорить убаюкивающим тоном, изображать доброго дедушку на пенсии, а потом вдруг резко ужесточить риторику и всех встряхнуть.