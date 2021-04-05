Казанский развенчал фейк "ДНР" и назвал версию гибели 5-летнего ребенка на Донбассе

Пятилетний ребенок из Александровского, о котором пропагандисты "ДНР" запустили фейк с целью дискредитации Вооруженных сил Украины, мог погибнуть от взрыва гранаты, которая хранилась где-то во дворе или сарае.

Об этом на своем Telegram-канале в понедельник, 5 апреля, сообщил журналист, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский. Он напомнил о том, что в "республике" распространили фейк, обвинив ВСУ в якобы нарушении режима прекращения огня на Донбассе и гибели малолетнего.

Неправдивую информацию, как указал блогер, раздувают с целью эскалации ситуации на востоке страны.

Так, в "ДНР" утверждают, что беспилотник ВСУ якобы сбросил некое взрывное устройство на поселок Александровское. В результате, как говорится в сообщениях противника, погиб пятилетний ребенок и получила ранение женщина.

Казанский подчеркнул: этот населенный пункт находится в глубоком тылу, в 15 километрах от линии фронта, на окраине города Енакиево.

"Сам рассказ выглядит совершенно дико и нелогично. Выходит, что украинский дрон без проблем, минуя все средства ПВО, спокойно залетел в тыл боевикам. Но вместо того, чтобы разбомбить какую-то базу с техникой или командный пункт, просто выбрал в качестве мишени случайных людей в огороде", – отметил журналист.

Он добавил, что росСМИ начали "настоящую вакханалию" из-за этого. "Пропагандисты достали из ящиков пыльные методички 2014 года и завели старую шарманку про фашистов и карателей, которые распинают мальчиков", – пошутил Казанский.

В итоге фейк прокомментировал даже спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, который потребовал исключить Украину из ПАСЕ.

Журналист рассказал, что ребенок под Енакиево действительно погиб, но, очевидно, от взрыва боеприпаса.

Казанского возмутило, что пропагандисты "не придумали ничего лучше, чем использовать этот трагический случай для разжигания ненависти и создания очередного мифа про зверства украинцев".

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