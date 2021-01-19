Казанский раскрыл цели России на Донбассе

России предложили достойный вариант уйти с Донбасса, но Кремль не принимает его. Ведь Москве нужен вооруженный конфликт, чтобы давить на нашу страну.

Такое мнение в интервью "Цензору" выразил журналист, участник Трехсторонней контактной группы по Донбассу Денис Казанский. Он напомнил слова спикера делегации Украины в ТКГ Алексея Арестовича, который рассказал о "золотом мосте" для президента РФ Владимире Путине.

"Это достойное условие, позволяющее Москве выйти из нынешней ситуации и закончить конфликт. Основное: они передают Донбасс под контроль Украине, уходят, а с них снимается часть санкций", – отметил Казанский.

Журналист добавил, что только Россия может остановить война на Донбассе. Но Москва этого не делает, чтобы продолжать давить на Украину.

"Потому что цель россиян – не осчастливить жителей Донбасса, не облегчить им участь, а использовать в качестве инструмента давления на Украину и удержания ее в орбите влияния России. То есть, это такой короткий "поводок" или, как говорил Николай Стариков (российский политик. – Ред.): "гиря на ноге Украины". Россияне специально создавали "ДНР" и "ЛНР", чтобы те стали этой "гирей", которая будет мешать стране спокойно заниматься внутренними проблемами и интегрироваться в Евросоюз и НАТО", – пояснил он.

Казанский сравнил Донбасс с раскаленным утюгом, которым Россия "прижигает" Украину, постоянно пытаясь давить на нашу власть и общество с помощью фактора войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Денис Казанский сказал, когда Донбасс вернется в Украину.