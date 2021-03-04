Казанский: Россия не забирает Донбасс, ей выгодна вечная война в Украине

России выгодно, чтобы война на Донбассе продолжалась бесконечно. Оккупированные территории страна-агрессор пытается использовать как плацдарм для давления на Украину и создания зоны нестабильности.

А террористические "ДНР" и "ЛНР" – это фактически частные военные компании РФ, которые получают зарплату в рублях и полностью действуют в интересах Кремля. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист, блогер Денис Казанский.

– Как думаете, кремлевские СМИ могут убедить наших западных партнеров, что у нас не война между двумя странами, а гражданская, как о том неоднократно говорили российские дипломаты?

– Я думаю, что чем больше времени проходит, тем больше появляется различных доказательств и фактов, которые на самом деле нам наглядно демонстрируют, что происходит на Донбассе. Возможно, если в начале этого конфликта утверждения о гражданской войне еще находили какую-то аудиторию, то сейчас существует огромная база доказательств и фактов.

– По вашему мнению, о чем свидетельствуют те действия, которые в последнее время происходят на Донбассе? Ведь мы видим, что Россия всячески пытается отрезать Донбасс от остальной территории Украины.

– России выгодна именно та ситуация, которая есть сейчас. Поэтому Россия и не выполняет Минские соглашения. России выгодно на этой территории создать серую зону, которую можно использовать как плацдарм для дальнейшей агрессии против Украины и плацдарм для постоянного влияния на украинскую политику, создание постоянного фактора нестабильности.

Они этим и занимаются. Им выгодно, чтобы этот конфликт продолжался бесконечно. Чтобы шли эти бессмысленные обстрелы. На так называемом форуме "Русский Донбасс" открыто объявили, что цель этих "ДНР" и "ЛНР" – захват новых территорий Украины и создание "русского национального государства".

Там нигде не сказано, что эта территория будет присоединяться к России. Россия их не забирает. Но она создает такое непризнанное образование, которое постоянно будет создавать для нас проблемы.

– По поводу того, какими методами Россия это делает. Мы видим какие-то новшества или нет?

– Нет. Методы у России одни и те же. Она использует их с начала этого конфликта. Фактически Россия воюет с помощью так называемых частных военных компаний, которые она использует и в Сирии, и в Ливии, и в Украине.

"ДНР" и "ЛНР" – это фактически частные военные компании России. Да, это не официальная российская армия, но они получают российское оружие, получают зарплату в российских рублях и полностью действуют в интересах Российской Федерации.

Россия создала такие квазиобразования, и с помощью них воюет с Украиной, влияет на нас. Пытается повлиять на нашу политику, заставить нас выполнять то, что нужно Российской Федерации. Именно в этом заключается их тактика.

– И ни мы, ни Запад не нашли способа противодействовать этому?

– Я думаю, что мы смогли противодействовать, поскольку российская экспансия фактически остановилась там, где она остановилась. Она не распространяется дальше.

Но заставить Россию уйти, очевидно, сейчас не получится. Я думаю, пока в России не сменится власть, к сожалению, эта ситуация будет продолжаться. Нынешняя российская власть демонстрирует агрессивные планы в отношении Украины. Пока Путин остается у власти, к сожалению, ничего не изменится.

Я понимаю, что это неприятно слышать. Возможно, это не то, что хотят услышать наши граждане. Но если трезво смотреть на ситуацию, я вижу, что это именно так.

– Изменить этого никто не может? У нас новый президент, новый президент в США, скоро сменится руководство Германии как участника "нормандского формата". Никто не может заставить Путина отдать нам хотя бы Донбасс?

– Я думаю, что может заставить только Запад. Но поскольку я не веду с ними переговоров по усилению санкций, я не могу сказать, какова их позиция, каковы их планы.

Но я думаю, что работать надо в этом направлении – чтобы эта война для России была очень дорогой, чтобы она стоила России очень дорого, чтобы в определенный момент Россия поняла, что не может тянуть это дальше.