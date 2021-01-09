Казанский объяснил, как Царев и советник Путина разожгли "русскую весну" на Донбассе. Видео

Бывший народный депутат Партии регионов Олег Царев признал, что он вместе с советником президента России Сергеем Глазьевым (2012-2019 годы) начинали "русскую весну" на Донбассе.

Об этом сам экс-регионал написал в Twitter. Журналист Денис Казанский предполагает, что Царева координировал именно Глазьев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В посте Царева сказано: "Хочу поздравить с юбилеем своего друга, с которым мы начинали русскую весну, экономиста и политика, академика, действующего члена коллегии по интеграции Евразийской экономической комиссии. Ему исполнилось 60 лет. Хочу пожелать ему здоровья и успехов в работе на благо нашей родины".

Казанский напомнил, что в 2017 году в сети были обнародованы "пленки Глазьева", которые содержат запись разговора тогдашнего советника Владимира Путина с сепаратистами в Украине.

"Он звонил в Украину нашим профессиональным новороссам, которые пытались поднимать в регионах какое-то антиукраинское восстание. Именно Глазьев тогда координировал их действия. Теперь мы видим, что, помимо этих аудиозаписей, один из непосредственных участников тех событий Олег Царев, который тогда лично ездил по регионам юго-востока и пытался провоцировать там бунты, много времени проводил в Донецке и Луганске, признает, что фактически вместе с ним все это организовывал Сергей Глазьев. Очевидно именно он координировал действия Царева и давал ему указания", – отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Царев заявил, что решить проблему дефицита пресной воды в Крыму можно захватом юга Украины. В сети высмеяли эту идею.