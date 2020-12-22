Казанский указал на 'окно возможностей' для Донбасса: премьера программы OBOZREVATEL

После ухода Владимира Путина с поста президента РФ появится "окно возможностей" в вопросе возвращения оккупированного Донбасса под контроль Украины.

Такое мнение в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко Христя Talk на канале "Редакция OBOZREVATEL" в YouTube высказал журналист, блогер, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский (чтобы посмотреть премьеру программы, проскролльте до конца этой новости).

"Такое окно возможностей существует, такая вероятность есть, и я думаю, она достаточно велика", – сказал он.

По мнению Казанского, военное присутствие России на Донбассе является следствием "старческого безумия Путина" и не имеет смысла и логического объяснения. Это осознают и российские элиты.

"То, что происходит на Донбассе – это какое-то личное путинское безумие. Он уперся в эту ситуацию, ему стыдно просто признать свое поражение и уйти, и он просто из принципа мучает этих людей, мучает Украину, мучает всех", – заметил журналист.

Вместе с тем он напомнил, что из-за агрессивной политики, проводимой Путиным, российские элиты несут огромные убытки. "У них нет нормальной возможности работать с Западом, санкции, "Северный поток-2"… Сколько бабла потеряли все эти сечины, абрамовичи и так далее".

По словам Казанского, никто из этих людей не понимает смысла войны на Донбассе.

Говоря о силовом сценарии освобождения Донбасса, блогер заявил, что до смены власти в Кремле это невозможно, но когда это произойдет, война может прекратиться.

"Пока там сидит Путин, он не отдаст. Будет кровавая каша. Если вдруг там будет новая власть, которая просто захочет развязаться с этой историей, перезагрузить отношения с США, с Западом, они просто уйдут сами. Не нужно будет военного решения", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает прекращения войны на Донбассе. Он пообещал наращивать поддержку оккупированных территорий.