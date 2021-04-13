Казанский: Кремль готов идти на большие потери на Донбассе, наемников не жалко

Широкомасштабное наступление России в Украине маловероятно. Кремль будет воевать руками своих наемников на Донбассе, используя их в качестве "дешевого расходного материала".

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский. "Россия и дальше будет воевать руками так называемых ДНР и ЛНР. Это полноценные частные военные компании, которые существуют на деньги России, с российским оружием. У них есть ЧВК Вагнера, а есть ЧВК "ДНР" и "ЛНР", – сказал он.

По мнению журналиста, полностью исключить большое вторжение России нельзя. "Но по опыту предыдущих лет мы видим, как Россия воюет. И не только в Украине. Они везде воюют с помощью наемников, ЧВК", – заметил он.

В этом контексте Казанский заверил, что Кремль готов идти на большие потери среди этих наемников, поскольку совсем ими не дорожит. "У них этого дешевого пушечного мяса на Донбассе предостаточно, и они безболезненно для себя будут бросать этих людей в бой", – сказал он.

"Потери россиян для российского общества будут очень болезненными, а потери этих "ополченцев" – нет. Их же можно в любом количестве тратить, и в России никто слова не скажет. Их воспринимают как дешевый расходный материал", – добавил журналист.

По его словам, подобный вариант является наиболее приемлемым для России, поскольку не ведет к существенному ужесточению санкций, которое неизбежно последовало бы за открытым вторжением в Украину.

Полный текст блиц-интервью читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что представители России в Трехсторонней контактной группе снова намерены добиться реализации дополнительного контроля режима прекращения огня, как это было с Шумами.