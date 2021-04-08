Казанский: Путин мстит Украине за Медведчука и будет бросать в бой 'дешевое пушечное мясо'

Нынешнее обострение на Донбассе можно расценивать как реакцию президента РФ Владимира Путина на санкции, введенные Украиной против его "кума" и одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. Вместо полномасштабного вторжения Кремль продолжит воевать при помощи террористов "Л/ДНР", которых он считает "дешевым пушечным мясом".

С пробиванием сухопутного коридора в Крым в связи с нехваткой воды Россия опоздала на семь лет. Но ее глобальная цель в отношении Украины осталась неизменной. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский.

С тех пор, как прекратилась горячая фаза войны, мы регулярно имеем то нарастание агрессии, то затишье. Такие обострения были постоянно, и в 2016, и в 2017, и в 2019 годах.

Я думаю, что ситуация на Донбассе сегодня действительно серьезная. И дело даже не в переброске сил. Одно дело – какие-то картинки, видео, а другое – гибель наших военных. Интенсивность огня достаточно высокая, практически каждый день есть раненые или убитые.

Текущее обострение кажется очень серьезным, потому что до этого полгода был практически режим прекращения огня. Были обстрелы, но низкой интенсивности.

Я думаю, что оно приурочено к санкциям против Медведчука. Мы прослеживаем четкую зависимость как раз с начала февраля, когда были закрыты его телеканалы. Тогда началось резкое обострение с резким увеличением количества раненых и убитых. Как я понимаю, это такое наказание со стороны Российской Федерации.

Но мне кажется, что эскалация пойдет на спад, потому что должно быть какое-то логическое продолжение. Всегда есть определенный цикл. Эскалация тоже не может длиться вечно.

Исключать, конечно, ничего нельзя, но по опыту предыдущих лет мы видим, как Россия воюет. И не только в Украине. Они везде воюют с помощью наемников, ЧВК – неких формирований, которые формально не являются российскими военными, за которыми можно спрятаться, как за ширмой.

Россия и дальше будет воевать руками так называемых ДНР и ЛНР. Это полноценные частные военные компании, которые существуют на деньги России, с российским оружием. У них есть ЧВК Вагнера, а есть ЧВК "ДНР" и "ЛНР".

У них этого дешевого пушечного мяса на Донбассе предостаточно, и они безболезненно для себя будут бросать этих людей в бой. Потери россиян для российского общества будут очень болезненными, а потери этих "ополченцев" – нет. Их же можно в любом количестве тратить, и в России никто слова не скажет. Их воспринимают как дешевый расходный материал.

Поэтому я думаю, что для России такой формат очень удобен, поскольку это помогает ей избежать критических, совсем жестких санкций, которые обвалят экономику РФ. Мне кажется, что Россия и дальше будет придерживаться этой тактики.

Ожидать можно всего, чего угодно. Но если такое начнется, то это будет очень серьезным поводом для мировой изоляции России по совсем уж жесткому варианту.

Мы помним, что в 2014 году у России была возможность сделать это гораздо меньшими усилиями, потому что армии Украины на тот момент фактически не было. Россия тогда не решилась на это. А сейчас это будет для нее гораздо тяжелее.

Было глупо ждать семь лет, пока Украина закупит Байрактары (Bayraktar TB2 – турецкий ударный беспилотник. – Ред.), получит летальное оружие от западных стран и усилит другие группы вооружений. Сейчас, когда Украина провела определенные реформы армии, получила значительные объемы помощи, для России это будет стоить огромных потерь.

Поэтому я думаю, что есть веские причины для РФ этого не делать.

Если мы говорим глобально, а не о конкретных эпизодах, то понятно, что у России цели не меняются. Цель россиян – заставить нас легализовать эти незаконные вооруженные формирования, вынудить Украину сесть с ними за стол переговоров, сделать вид, что у нас тут внутренний конфликт с Пушилиным, а Москва тут ни при чем.

Они дают нам понять, что война будет продолжаться, пока мы не примем условия капитуляции.