Катастрофа самолета МАУ: в ОГП заявили о проблеме с расследованием

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что работу по выяснению обстоятельств сбивания Boeing 737 рейса PS752 МАУ в Иране нельзя считать настроенной и скоординированной.

По его словам, сейчас украинское государство осталось одно в своем расследовании авиакатастрофы. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Запросы о правовой помощи выполняются месяцами. Мы понимаем: такое обстоятельство, как пандемия, которая поразила весь мир, конечно, осложнила даже авиасообщение и передачу материалов, но тем не менее", – отметил представитель Офиса генпрокурора.

Он уточнил, что украинская сторона сталкивается с трудностями при передаче материалов из Канады. Несмотря на то, что прокуроры постоянно контактируют с канадскими коллегами, это все равно мало способствует оперативному выполнению запросов о правовой помощи на территории Канады и передаче материалов в Украину.

"Поэтому мы даже инициировали визит украинской группы в Канаду для возможности проведения личных встреч с нашими партнерами. Надеюсь, что он будет рассмотрен в ближайшее время", – подытожил Мамедов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

канадские СМИ получили запись человека, которого идентифицировали якобы в качестве главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. На нем говорится о "тысячи возможностей" для объяснения катастрофы самолета, включая преднамеренным нападением с участием двух или трех "агентов".

В Офисе генерального прокурора пообещали прислать в Канаду запрос на предоставление международной правовой помощи в получении этой секретной записи о катастрофе самолета МАУ.