Катастрофа самолета МАУ: Иран предоставит Украине данные по аресту подозреваемых и доказательства

Юрий Сергиенко Расследования 17:59, 21.10.2020 Обновлено: 18:13, 21.10.2020

Иран в течение недели предоставит украинской стороне материалы расследования по катастрофе самолета "Международных авиалиний Украине", который был сбит под Тегераном 8 января.

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора Украины, договориться об этом удалось во время двусторонних переговоров с участием иранского генпрокурора Гюндуза Мамедова.

В частности, речь идет о документальном подтверждении ареста подозреваемых и одном из вещественных доказательств.

"По достигнутой сторонами договоренности, в течение недели украинское следствие получит подробную информацию по расследованию уголовного производства в Иране, в частности документальное подтверждение пребывания под стражей шести человек, которых подозревают в сбивании самолета. Кроме того, до конца октября Иран пообещал отправить в Украину одно из вещественных доказательств по предварительной информации, летный планшет экипажа, который был найден в первые дни после катастрофы украинской поисково-спасательной группой", – сказано в сообщении.

В генпрокуратуре Украины напомнили, что за 10 месяцев в Иран было направлено пять запросов в рамках международной правовой помощи. При этом были получены общие ответы, а один и вовсе проигнорирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном 8 января.

Напомним, что на борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

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