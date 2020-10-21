Катастрофа самолета МАУ: Иран предоставит Украине данные по аресту подозреваемых и доказательства

Иран в течение недели предоставит украинской стороне материалы расследования по катастрофе самолета "Международных авиалиний Украине", который был сбит под Тегераном 8 января.

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора Украины, договориться об этом удалось во время двусторонних переговоров с участием иранского генпрокурора Гюндуза Мамедова.

В частности, речь идет о документальном подтверждении ареста подозреваемых и одном из вещественных доказательств.

"По достигнутой сторонами договоренности, в течение недели украинское следствие получит подробную информацию по расследованию уголовного производства в Иране, в частности документальное подтверждение пребывания под стражей шести человек, которых подозревают в сбивании самолета. Кроме того, до конца октября Иран пообещал отправить в Украину одно из вещественных доказательств – по предварительной информации, летный планшет экипажа, который был найден в первые дни после катастрофы украинской поисково-спасательной группой", – сказано в сообщении.

В генпрокуратуре Украины напомнили, что за 10 месяцев в Иран было направлено пять запросов в рамках международной правовой помощи. При этом были получены общие ответы, а один и вовсе проигнорирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном 8 января.

Напомним, что на борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.