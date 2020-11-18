Катастрофа на шахте Засядько в Донецке: в 2007 году из-за взрыва метана погиб 101 шахтер

Ровно 13 лет назад, 18 ноября 2007 года, произошла крупнейшая катастрофа на шахте в истории независимой Украины.

Так, в три часа ночи в Донецке на шахте имени Засядько, на глубине более 1 км произошел взрыв метана, который убил 101 шахтера. Эта катастрофа стала самой массовой гибелью шахтеров за всю независимость Украины.

Спустя две недели, 1 декабря 2007 года, на шахте произошел еще один взрыв – 52 шахтера получили ранения, а на следующий день погибли пятеро спасателей, которые занимались ликвидацией последствий аварии.

Тогда пошли разговоры о закрытии шахты, но тогдашний городской голова Донецка Александр Лукьянченко заявил, что без работы останутся около 10 тысяч человек. Поэтому шахту не закрыли.

Из-за устаревшего оборудования и низкого уровня безопасности украинские шахты называют одними из самых опасных в мире. При этом злосчастная шахта Засядько лидирует по количеству жертв и аварий. Так, в 1999 году там погибли 50 шахтеров, в 2001 – 55, в 2002 – 20, в 2006 –16.

Сейчас шахта находится под контролем оккупантов Донецка. 4 марта 2015 года на ней произошел новый взрыв метана, который унес жизни 34 горняков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Угледара попросил президента и премьера решить проблему финансирования шахт города, погашения долгов по зарплате и за электроэнергию.