Катастрофа на шахте Засядько в Донецке: в 2007 году из-за взрыва метана погиб 101 шахтер

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Расследования
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Шахта Засядько лидирует по количеству жертв и аварий

Ровно 13 лет назад, 18 ноября 2007 года, произошла крупнейшая катастрофа на шахте в истории независимой Украины.

Так, в три часа ночи в Донецке на шахте имени Засядько, на глубине более 1 км произошел взрыв метана, который убил 101 шахтера. Эта катастрофа стала самой массовой гибелью шахтеров за всю независимость Украины.

18 ноября 2007 года в Донецке на шахте имени Засядько погиб 101 шахтер

Спустя две недели, 1 декабря 2007 года, на шахте произошел еще один взрыв – 52 шахтера получили ранения, а на следующий день погибли пятеро спасателей, которые занимались ликвидацией последствий аварии.

Тогда пошли разговоры о закрытии шахты, но тогдашний городской голова Донецка Александр Лукьянченко заявил, что без работы останутся около 10 тысяч человек. Поэтому шахту не закрыли.

Сейчас шахта Засядько находится под контролем оккупантов Донецка

Из-за устаревшего оборудования и низкого уровня безопасности украинские шахты называют одними из самых опасных в мире. При этом злосчастная шахта Засядько лидирует по количеству жертв и аварий. Так, в 1999 году там погибли 50 шахтеров, в 2001 – 55, в 2002 – 20, в 2006 –16.

Сейчас шахта находится под контролем оккупантов Донецка. 4 марта 2015 года на ней произошел новый взрыв метана, который унес жизни 34 горняков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Угледара попросил президента и премьера решить проблему финансирования шахт города, погашения долгов по зарплате и за электроэнергию.

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