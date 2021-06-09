Катастрофа MH17: в Гааге не стали слушать показания о запуске ракеты с позиций ВСУ

В Нидерландах в суде по делу о крушении пассажирского лайнера Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе в 2014 году свидетели пуска ракеты из комплекса "Бук" впервые дали показания.

Их допрашивали представители Международной следственной группы и следственный судья, пишет ВВС. Всего 20 человек заявили, что видели в небе след от пуска ракеты, из них 12 слышали грохот или взрыв перед этим, а восемь человек – видели или слышали полет ракеты.

На вопрос о возможном месте пуска ракеты большинство опрошенных свидетелей указало направление левее от населенного пункта Снежное. Отмечается, что в июле 2014 года, как и сейчас, этот населенный пункт находился под контролем "ДНР". Некоторые указывали более точную локацию – место недалеко от Саур-могилы или село Первомайское.

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Кроме того, 11 свидетелей, которые слышали пуск ракеты, заявили, что в тот же день сами видели ЗРК "Бук" или слышали о том, что он находился в этой местности. Трое свидетелей утверждали, что находились непосредственно в районе места пуска ракеты, слышали или видели ее полет и наблюдали в небе ее след.

При этом следствие по делу MH17 отклонило показания свидетелей о пуске ракеты из зоны Вооруженных сил Украины, сообщает российское агентство РИА Новости. Так, были отклонены показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались ВСУ.

"Следственная группа отвергла эти показания, в первую очередь потому, что эта зона слишком далека от точки, где самолет пропал с радаров", – сказала судья Хелейн Керстенс-Фокенс на слушаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во время судебного заседания в Гааге по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе сообщили, что останки двух из 298 жертв так и не были найдены. Кроме этого, коллегии судей показали фото фрагментов ракеты 9М38М1, попавшей в пассажирский самолет в июле 2014 года.