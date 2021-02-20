Катастрофа МАУ в Иране: расследование завершено, дело передают в суд

Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы самолета Boeing 737 рейса 752 "Международных авиалиний Украины".

Как заявил глава Судебно-юридической организации вооруженных сил страны Шокролла Бахрами, на данный момент готовится обвинительный акт для передачи дела в суд в ближайшее время, сообщает Radio Farda.

"Расследование дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре", – сказал он.

По его словам, разбирательство в суде начнется после предшествующего ему процесса с участием подсудимых, однако пока неизвестно, открытыми или закрытыми будут заседания.

Известно, что в причастности к катастрофе МАУ следствие обвиняет 10 человек, среди которых – высшие военные командиры. Под стражу взят только один из обвиняемых.

Ранее сообщалось, что в Иране могли намеренно сбить самолет МАУ. Напомним, катастрофа, вследствие которой погибли 176 человек, из которых – 11 граждан Украины, произошла 8 января 2020 года. Через несколько дней в Иране заявили, что самолет якобы был случайно сбит ракетой.

Президент Владимир Зеленский присвоил посмертно звание "Герой Украины" членам экипажа сбитого лайнера.