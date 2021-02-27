Украина передала Ирану конфиденциальные требования по отчету о катастрофе МАУ
26 февраля Украина передала Ирану замечания и предложения по проекту финального технического отчета о катастрофе самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ).
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Он подчеркнул, что эти замечания являются конфиденциальными, согласно Приложению 13 Чикагской конвенции.
Представитель МИД высказал надежду на то, что иранская сторона в полном объеме учтет замечания Украины и доработает текст финального отчета технического расследования.
Енин подчеркнул, что Украина в полной мере выполнила свои обязательства по международному праву.
Он добавил, что Министерство иностранных дел вместе с партнерами "будет координировать все дальнейшие шаги для достижения справедливости".
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 января 2020 года над Тегераном был сбит пассажирский самолет МАУ. Катастрофа унесла жизни 176 человек, из которых – 11 граждан Украины.
По версии Ирана самолет якобы был случайно сбит ракетой сил ПВО страны.
В феврале 2021 года появилась информация о том, что самолет МАУ мог быть сбит специально.
Евгений Енин заявил, что иранская сторона с первых дней крушения самолета МАУ не отвечает как следует на запросы Киева.
А заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что работу по выяснению обстоятельств сбивания рейса PS752 МАУ в Иране нельзя считать настроенной и скоординированной.
Тем временем Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы и заявила, что готовит обвинительный акт для передачи дела в суд.
В отчете ООН по правам человека заявляется, что заявления Ирана по поводу причин катастрофы самолета МАУ могут быть умышленно искажены.