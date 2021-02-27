Украина передала Ирану конфиденциальные требования по отчету о катастрофе МАУ

26 февраля Украина передала Ирану замечания и предложения по проекту финального технического отчета о катастрофе самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Он подчеркнул, что эти замечания являются конфиденциальными, согласно Приложению 13 Чикагской конвенции.

Представитель МИД высказал надежду на то, что иранская сторона в полном объеме учтет замечания Украины и доработает текст финального отчета технического расследования.

Енин подчеркнул, что Украина в полной мере выполнила свои обязательства по международному праву.

Он добавил, что Министерство иностранных дел вместе с партнерами "будет координировать все дальнейшие шаги для достижения справедливости".

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