Катастрофа АН-26 в Чугуеве: в ГБР сообщили, когда закончат расследование

Расследование авиакатастрофы АН-26 с курсантами в Чугуево Харьковской области намерены завершить в апреле 2021 года.

Об этом в среду, 3 марта, сообщил исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

"Досудебное расследование указанной трагедии находится на постоянном контроле президента Украины. Его завершение планируем на конец апреля текущего года", – заявил он.

Напомним, что авиакатастрофа с самолетом ВСУ АН-26Ш произошла в 20:45 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку. В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.

На заседании Кабинета министров заявили, что трагедия случилась из-за системного нарушения правил полетов, недостаточной подготовки экипажа к нештатным ситуациям и из-за технических проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, полеты самолета АН-26Ш в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба впервые возобновили после катастрофы в сентябре.