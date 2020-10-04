Авиакатастрофа в Чугуеве: в ВСУ показали схему посадки самолетов Ан-26

Командование Воздушных сил ВС Украины показало схему посадки самолетов Ан-26 (бортовой номер 56) и Ан-26Ш (б.н. 76), последний из которых разбился в Харьковской области.

Визуализация была опубликована в воскресенье, 4 октября, на странице пресс-службы ВВС Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным командования, схемой "Коробочка", по которой двигались самолеты, руководствуются в авиации Воздушных сил Украины и других стран.

На ролике показано, что самолет, который успешно сел на аэродроме, был ближе к месту посадки.

Схема полета Ан-26. Скриншот видео

Вместе с тем военные подчеркнули, что эта схема не является доказательной базой.

"Уверяем, что Воздушные силы максимально способствуют следствию, предоставили все материалы для экспертной оценки. Призываем всех членов комиссий, расследующих причины трагедии, провести беспристрастное, качественное расследование, чтобы в будущем не допустить таких печальных страниц в украинской истории", – сказано в сообщении.

Полный пост пресс-службы военных. Скриншот

Скриншот

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