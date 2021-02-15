Катастрофа Ан-26 под Харьковом: суд вынес новое решение по подозреваемым

Суд продлил содержание под стражей двух подозреваемых по делу о катастрофе Ан-26 в Харьковской области, в которой погибли 26 офицеров и курсантов.

Экс-глава воинской части Чугуева Вячеслав Глазунов и руководитель полетов Александр Жук останутся под арестом до 18 марта. Об этом сообщил адвокат Александр Фролов в комментарии "РБК-Украина".

Он отметил, что суд рассмотрел соответствующее ходатайство следствия и прокуратуры еще на прошлой неделе. В то же время добавил, что на это решение будет подана апелляция. По его словам, суды "проигнорировали обращение личного состава 9 авиационных полков ВСУ", которые призывали отпустить подозреваемых офицеров.

Фролов заявил, что его подзащитный Александр Жук не нарушал нормы служебных инструкций, отправляя 25 сентября 2020 года в полет Ан-26 с курсантами. В частности, говорит правозащитник, руководитель полетов не имел полномочий проверять перегрузку каждого борта или оформлять допуск к полету командира экипажа.

Известно, что следствие по делу о катастрофе с самолетом Ан-26 продлили до 17 марта. Соответствующее решение еще 5 февраля принял заместитель генпрокурора Максим Якубовский.

Напомним: 18 декабря командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову было объявлено подозрение в деле о падении самолета Ан-26, в частности, в небрежном отношении к служебным обязанностям, повлекшим тяжкие последствия. Кроме него, под подозрение попали командир воинской части А4104 и руководитель полетами группы управления полетами этой же воинской части.

Уже 23 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения этим трем подозреваемым. Тогда Дроздова отпустили под личное обязательство, а Вячеслава Глазунова и Александра Жука взяли под стражу.

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