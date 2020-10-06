Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: главу Харьковщины вызвали на допрос в ГБР

Главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о крушении самолета Ан-26 под Чугуевом.

Об этом сам чиновник сообщил в эфире телеканала Zik (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он подчеркнул, что получил телефонный звонок от следователя ГБР 5 октября.

"На допрос в качестве свидетеля я приглашен. Ну, вдумайтесь: как главного свидетеля трагедии, наверное, да? Хотя я ему говорил, что могу сообщить исключительно ту информацию, которая у меня есть", – отметил Кучер.

Чиновник также заявил, что является членом государственной комиссии, которая занимается изучением обстоятельств трагедии с самолетом ВСУ на Харьковщине, и не может озвучивать определенные фамилии.

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