Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: главу Харьковщины вызвали на допрос в ГБР

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
5,7 т.
Катастрофа Ан-26 под Чугуевом

Главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о крушении самолета Ан-26 под Чугуевом.

Об этом сам чиновник сообщил в эфире телеканала Zik (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он подчеркнул, что получил телефонный звонок от следователя ГБР 5 октября.

"На допрос в качестве свидетеля я приглашен. Ну, вдумайтесь: как главного свидетеля трагедии, наверное, да? Хотя я ему говорил, что могу сообщить исключительно ту информацию, которая у меня есть", – отметил Кучер.

Чиновник также заявил, что является членом государственной комиссии, которая занимается изучением обстоятельств трагедии с самолетом ВСУ на Харьковщине, и не может озвучивать определенные фамилии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Член государственной комиссии по расследованию причин катастрофы Ан-26 ВСУ Алексей Кучер заявил, что до трагедии был посажен другой самолет, на борту которого находился сын командующего ВВС Украины Сергея Дроздова. В прямом эфире он рассказал, что приоритет посадки якобы был отдан другому борту, а не тому, который был неисправен.

  • В Вооруженных силах Украины назвали заявление Кучера лживыми обвинениями и манипуляцией.

  • Напомним, что авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку. В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.

  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.

  • Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.

  • Глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения Олег Уруский заявил, что причиной крушения Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, наложившийся на технические неисправности.

  • Командование Воздушных сил ВС Украины показало схему посадки самолетов Ан-26 (бортовой номер 56) и Ан-26Ш (б. н. 76), последний из которых разбился в Харьковской области.

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