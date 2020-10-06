Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: главу Харьковщины вызвали на допрос в ГБР
Главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о крушении самолета Ан-26 под Чугуевом.
Об этом сам чиновник сообщил в эфире телеканала Zik (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Он подчеркнул, что получил телефонный звонок от следователя ГБР 5 октября.
"На допрос в качестве свидетеля я приглашен. Ну, вдумайтесь: как главного свидетеля трагедии, наверное, да? Хотя я ему говорил, что могу сообщить исключительно ту информацию, которая у меня есть", – отметил Кучер.
Чиновник также заявил, что является членом государственной комиссии, которая занимается изучением обстоятельств трагедии с самолетом ВСУ на Харьковщине, и не может озвучивать определенные фамилии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Член государственной комиссии по расследованию причин катастрофы Ан-26 ВСУ Алексей Кучер заявил, что до трагедии был посажен другой самолет, на борту которого находился сын командующего ВВС Украины Сергея Дроздова. В прямом эфире он рассказал, что приоритет посадки якобы был отдан другому борту, а не тому, который был неисправен.
В Вооруженных силах Украины назвали заявление Кучера лживыми обвинениями и манипуляцией.
Напомним, что авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку. В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Министр обороны Андрей Таран заявил, что Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения Олег Уруский заявил, что причиной крушения Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, наложившийся на технические неисправности.
Командование Воздушных сил ВС Украины показало схему посадки самолетов Ан-26 (бортовой номер 56) и Ан-26Ш (б. н. 76), последний из которых разбился в Харьковской области.