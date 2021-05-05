Катастрофа Ан-26: экс-начальнику университета Кожедуба и еще двум военным избрали меру пресечения
Печерский суд Киева отпустил под ночной домашний арест бывшего и.о. начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского.
Такую же меру пресечения получили еще двое военных, которые являются фигурантами дела о катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, Харьковской области, передает "Суспільне".
Пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова отметила, что под домашний арест помимо Туринского попали заместитель командира воинской части в Чугуеве и заместитель командира по летной подготовке.
Она добавила, что досудебное расследование пока продолжается. Всего в деле – шестеро подозреваемых.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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