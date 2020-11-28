Кассетный скандал в Украине вспыхнул 20 лет назад: о чем рассказали "пленки Мельниченко"

Ровно 20 лет назад, 28 ноября 2000 года, народный депутат Александр Мороз обнародовал с трибуны Верховной Рады так называемые "пленки Мельниченко".

На записях разговоров человек с голосом, похожим на голос Леонида Кучмы, отдавал приказ о ликвидации журналиста Георгия Гонгадзе, который пропал без вести 16 сентября 2000 года. О том, какими были последствия кассетного скандала, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Автор записей, майор СБУ Николай Мельниченко утверждал, что в течение двух лет он тайно записывал все разговоры президента в его личном кабинете. По словам Мельниченко, разочаровавшись в политике Кучмы, он решил покончить с коррупцией.

Одну из своих кассет Мельниченко передал народному депутату, главе Социалистической партии Александру Морозу, который воспроизвел запись с трибуны Верховной рады Украины 28 ноября 2000 года.

Во время заседания парламента Мороз объявил, что в разговорах на "пленках Мельниченко" фигурируют Кучма, глава Администрации президента Владимир Литвин, министр внутренних дел Юрий Кравченко и глава СБУ Леонид Деркач. Участники разговора решали, как поступить с Гонгадзе.

Обнародование этих записей спровоцировало так называемый кассетный скандал и обвинения Кучмы со стороны общественности в причастности к исчезновению журналиста.

Действующая власть категорически отвергла обвинения в причастности к гибели Гонгадзе, однако в 2002 году Временная следственная комиссия Верховной Рады рассмотрев заявления Мирославы Гонгадзе и Николая Мельниченко, исследовав скандальные аудиозаписи и приняв во внимание выводы экспертизы, проведенной в США, пришла к выводу, что имеющихся доказательств достаточно для того, чтобы считать Кучму, Литвина, Кравченко и Деркача причастными к убийству Георгия Гонгадзе. Генеральному прокурору Святославу Пискуну было поручено возбудить уголовное дело против президента Кучмы и ряда лиц из его окружения.

"Пленки Мельниченко" фигурировали в деле по факту убийства Гонгадзе, открытому против Кучмы 21 марта 2011 года. Однако 14 декабря 2011 года суд обязать прекратить уголовное обвинение против Кучмы на основании того, что доказательства его причастности к убийству Гонгадзе недостаточны, и отклонил аудиозаписи Мельниченко как доказательства.

В 2008 году Апелляционный суд города Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины. Николай Протасов получил 13 лет лишения свободы (умер в марте 2015 года в колонии), Валерий Костенко и Александр Попович – 12.

В 2011 году бывший начальник главного управления уголовного розыска МВД Алексей Пукач во время судебного заседания признался, что собственноручно убил Георгия Гонгадзе и назвал заказчиков убийства: Леонид Кучма, Владимир Литвин и Юрий Кравченко. 29 января 2013 года он был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности.

В 2019 году тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил в интервью "В гостях у Гордона", что у него нет доказательств того, что Кучма давал приказ ликвидировать Гонгадзе. По словам Луценко, Мельниченко так и не сдал оригинальных записей и записывающих устройств и сам не сотрудничает со следствием, а без этого привлечение Кучмы к ответственности невозможно.

Сам Луценко считает запись разговоров в кабинете Кучмы спецоперацией спецслужб России. "Сегодня, имея на руках материалы уголовного дела, я могу утверждать, это моя личная версия, что "пленки Мельниченко" – это операция ФСБ против украинского президента, который посмел заявить о несмелом, но четком движении к НАТО", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал историю убийства Георгия Гонгадзе, которое шокировало Украину. 16 сентября 2000 года журналист ушел с работы, но не вернулся домой.