Итак, в Азовское море была успешно переброшена группа кораблей Каспийской флотилии ВМФ РФ. В составе этой группы имеются как, условно, не боевые, десантные корабли, так и боевые, которые у среднестатистического гражданина Украины вызывают больше опасений, чем остальные. А зря.

Так, на сегодняшний день в Азовском море, которое с 24 апреля будет перекрыто согласно незаконному и единоличному решению России, будут размещены:

– Практически вся каспийская группа десантных катеров на воздушной каверне проекта 11770 "Серна" в количестве 6 единиц;

– Практически вся каспийская группа малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М" в количестве 3 единиц.

Такая группировка десантных кораблей способна осуществить высадку десанта в количестве до 600 человек. В данном случае, я делаю акцент на человеческом ресурсе десантных кораблей, поскольку их потенциал по технике значительно ниже и будет иметь куда меньший КПД.

Охранение и прикрытие же десантным катерам будут оказывать МРК "Буян-М" главной угрозой, от которых являются крылатые ракеты “Калибр-НК”, в количестве 8 пусковых на каждом катере.

То есть, без учёта потенциала ЧФ РФ в Чёрном и Азовском морях до недавнего, только эта каспийская поддержка, позволяет России осуществлять десантирование до 600 человек, с полноценным прикрытием с моря и нанесением ударов по материковой Украине на расстоянии от 300 км до 1 500 км.

Это яркий пример того, что Россия на черноморском плацдарме является абсолютно несбалансированным государством, о чём я неоднократно писал. Ведь благодаря переброске сил и средств с других флотов, она может непропорционально увеличивать потенциал ЧФ ВМФ, тем самым критически нарушая баланс в регионе. И нынешняя ситуация тому самый яркий и тревожный пример.

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