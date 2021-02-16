Каналы Медведчука могут вернуться: в "Слуге народа" назвали способ

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком и которые были лишены лицензии, не "воскреснут", но могут появиться под новыми брендами.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Евгения Кравчук. По ее словам, проблема может заключаться в том, что новым телеканалам придется показать источники финансирования.

"Я не думаю, что может быть какое-то воскресение именно этих каналов под этими брендами, но, конечно, остаются легальные пути получить новую лицензию на какое-то другое лицо, которое юридически не связано с Козаком или с Медведчуком", – заметила нардеп.

В то же время она напомнила, что содержание телеканала требует немалых средств. Поэтому даже если журналисты закрытых телеканалов получат юридический статус их совладельцев или акционеров, вопросы финансирования все равно останутся.

"Если есть идея сделать совладельцами или акционерами канала журналистов этих каналов, то, простите, а откуда будут идти деньги на финансирование? Насколько я помню, на этих юридических лицах официально было зарегистрировано не более 100 человек со средней заработной платой 5 тысяч гривен", – сказала Кравчук.

"Соответственно, откуда деньги на финансирование? Национальный совет может обратиться к вещателю, чтобы понять, откуда финансирование, не идет ли оно из Российской Федерации", – отметила она.

По мнению нардепа, при создании нового телеканала Национальный совет по телевидению и радиовещанию наверняка проверит источники его финансирования, "если к нему обратятся за лицензией".

"А относительно того, какой там будет контент, не будут ли там звучать российские нарративы, это уже вопрос законодательства в целом. Мне кажется, здесь уже нет разницы, на каком канале звучат какие-то российские месседжи. Здесь каждый должен отвечать согласно действующему законодательству", – подытожила Кравчук.

Как писал OBOZREVATEL, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, которые принадлежат ему по документам.