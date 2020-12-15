Канада выразила недовольство расследованием в Иране крушения самолета МАУ: опубликован доклад

Иран не провел действительно независимое расследование причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который военные этой страны сбили в Тегеране в январе 2020 года.

Об этом говорится в отчете, который подготовил и обнародовал 15 декабря спецсоветник премьер-министра Канады Джастина Трюдо Ральф Гудейл. Он отметил, что до сих пор многие ключевые нюансы трагедии остаются неизвестными.

"Иран несет за это ответственность. Он не проводил свои расследования действительно независимым, объективным и прозрачным образом, а ответов на критические вопросы нет", – подчеркнул Гудейл.

В отчете отмечается, что Канада продолжит отстаивать права родных погибших в катастрофе и будет добиваться компенсации для них. Для этого правительство намерено использовать международные площадки.

"Канада изучает все имеющиеся возможности внутреннего законодательства, а также международных организаций и агентств, чтобы напоминать миру о трагедии PS752, почтить память и помянуть жертв, добиться возмещения и сделать небо безопасным для международной гражданской авиации", – сказано в документе.

Также канадские власти напомнили о своей инициативе "Безопасное небо", которая призвана не допустить возможного повторения таких катастроф.

Кроме того, в отчете почасово описана реакция правительства на первые сообщения о крушении самолета.

Ранее в Офисе генпрокурора Украины пожаловались, что с октября иранская сторона не предоставила обещанных материалов и доказательств по делу о катастрофе самолета.

А в декабре Иран и вовсе решил отозвать собственное предложение о выплатах семьям жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января 2020 года почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран спустя несколько дней признал, что их военные случайно сбили самолет ракетой.