Как ВСУ будут использовать ракеты РС-80 против РФ: Селезнев дал объяснение

Неуправляемые авиационные ракеты РС-80 могут использоваться Вооруженными силами Украины для уничтожения военной техники и живой силы противника на Донбассе.

Эти ракеты остались в Украине от Советского Союза, есть аналогичное вооружение и у страны-агрессора. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал экс-начальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"РС-80 – это развитие неуправляемых авиационных ракет. Во времена Советского Союза их было немало, они есть на наших складах. Их можно использовать по назначению. Соответственно, украинские производители оружия проводят определенные работы по их совершенствованию", – уточнил он.

Селезнев отметил, что ракеты относятся к вооружению калибра 80, который не запрещен Минскими соглашениями. "Этот калибр важно использовать для выполнения тех или иных задач по уничтожению бронированной и небронированной техники и живой силы противника", – пояснил он.

Эксперт сообщил, что аналогичные программы по модернизации подобных ракет есть и в России. "Россияне делают фактически те же шаги по усовершенствованию ракет и активно используют их во время конфликтов, в которых принимает участие российская армия. Принципиальных различий нет", – подытожил Селезнев.

Как писал OBOZREVATEL, государственный завод "Артем" завершил испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80, изготовленных для нужд Министерства обороны Украины.