Как в СССР засекречивали катастрофы: блогер напомнил о страшных трагедиях

В Советском Союзе, который считался "технологическим и прогрессивным государством" с жесточайшим порядком, случалось много всевозможных поломок, аварий и катастроф, в том числе с крупными человеческими жертвами. Однако все материалы о подобных случаях, как правило, засекречивались.

Причем распространение информации, например, о падающих самолетах, тонущих кораблях и техногенных авариях приравнивалось к разглашению государственной тайны. Таких фактов, за которыми скрываются страшные трагедии, при СССР было немало, о них на LiveJournal рассказал белорусский блогер Максим Мирович.

"В очень редких случаях в газеты могла попасть информация о каком-нибудь совсем уж одиозном происшествии (о котором говорили все и о котором больше было нельзя молчать) – да и то в этом случае особо не говорили о жертвах и виноватых, о том, что подвела советская техника и совковое разгильдяйство. А писали что-то вроде такого: "На Чернобыльской АЭС имени Ленина произошла небольшая авария с разгерметизацией активной зоны реактора. Партия и правительство уже предприняли все необходимые меры для всестороннего преодоления последствий этой небольшой аварии", – привел он пример, подчеркнув, что случавшееся при СССР катастрофы были засекречены до 1990-го года.

Падающие самолеты

По словам Мировича, катастрофы и падения советских самолетов засекречивались особенно тщательно – так как все годы существования СССР в нем пестовался миф о "великой советской авиации", которая якобы являлась самой надежной и лучшей в мире. Но на самом деле в этой отрасли было все далеко не так радужно – и самолетов падало очень много, как военных, так и гражданской авиации.

Таран жилого дома самолётом Ан-2 в Новосибирске, 1976 год

Например, 29 февраля 1960 года в окрестностях Братска потерпел катастрофу ИЛ-18Д, погибли 83 человека. Позже, 22 апреля того же года, самолет ИЛ-18В выполнял тренировочный полет около аэропорта Домодедово, зацепился за ЛЭП и упал – погибли 5 членов экипажа. 22 июня 1969 года в небе над Калужской область столкнулись военно-транспортный самолет АН-12 и пассажирский ИЛ-14 – погибли 24 гражданских пассажира из Ил-14 и 91 десантник из военного самолета.

"В 70-80-е годы массово падали самолеты ИЛ и Ту – произошло несколько десятков аварий с многочисленными человеческими жертвами (от 80 до 300 погибших в каждой из них). Параллельно выяснилось, что советские самолеты не такие уж идеальные – скажем, машины Ту имели хвостовое расположение турбин, и при сваливании самолета в штопор "вырулить" из него практически не оставалось шансов – самолет просто падает вниз, вращаясь вокруг собственного хвоста", – пишет Мирович.

Он добавил, что случались в советской авиации и те вещи, которые сейчас принято называть терактами. Так, 26 сентября 1976 года в Новосибирске произошел самый настоящий таран дома.

В СССР случалось много аварий с самолетами Туполева maxim-nm.livejournal.com

Катастрофа Ту-104 под Внуково, 1979 год и крушение Ту-154 под Омском, 1984 год

"23-летний пилот гражданской авиации Владимир Серков угнал с местного аэродрома АН-2 и направил его на жилую пятиэтажку – "кукурузник" врезался в дом на скорости 150 километров в час и пробил дыру между 3 и 4 этажами. Топливо разлилось по лестничной клетке, и подъезд охватил пожар. Пилот-смертник целился в квартиру на 4-м этаже, где жили родители его жены и куда она ушла от него, забрав 2-летнего сына", – напомнил блогер, отметив, что "хрущевку" тогда быстро избавили от следов тарана и пожара, а сам инцидент получил гриф "строго секретно".

Тонущие корабли

Не редкими в СССР были и катастрофы на воде, причем некоторые, утверждает Мирович, весьма глобальными и по количеству жертв "вполне могли быть сопоставлены с печально известным "Титаником". Однако, в отличие от упомянутой истории, о которой знает весь мир, советские власти всю информацию про такие катастрофы засекречивали.

Трагедия с судном "Петр Васев" в СССР maxim-nm.livejournal.com

"На роль советского "Титаника" вполне тянет товаро-пассажирский корабль "Иосиф Сталин" – из-за того, что советские военные не предоставили капитану карты минных полей, судно затонуло в 1941 году, и из 5589 пассажиров более 3000 погибло", – пишет Мирович, подчеркивая, что о многих более мелких авариях кораблей при СССР не знает никто.

Крушение теплохода "Адмирал Суворов" в СССР maxim-nm.livejournal.com

При этом известно, что в 1983 году новенький советский теплоход "Александр Суворов" на полном ходу врезался в несудоходный пролет Ульяновского моста – количество погибших в ходе этого инцидента составило около 176 человек. Хотя точные данные о погибших неизвестны, так как судно было перегружено и на его борту находилось немало неучтенных пассажиров – родственников и знакомых экипажа.

А в 1986 году случилось крушение пароход "Адмирал Нахимов" – он 29 лет работал в качестве круизного лайнера и даже внешне напоминал "Титаник". Судно столкнулось с сухогрузом "Петр Васев" из-за ошибок управления – в результате трагедии погибли 423 из 1234 человек, находящихся на борту.

Крушения поездов

По совам Мировича, в СССР трагедии на железной дороге были едва не самими частыми авариями на международном пассажирском транспорте, не считая автобусов. Он вспомнил о крушениях поездов, которые коснулись его семьи.

"В Крыжовке под Минском 2 мая 1977 года в стоящую на перроне электричку на полном ходу влетел пассажирский поезд – там есть как раз такой поворот путей из-за леса, и машинист поезда не успел затормозить, увидев электричку слишком поздно. По официальной версии, в этом крушении погибло 22 человека, но местные говорят, что жертв было гораздо больше… Что самое печальное – на станции Крыжовка и поныне нет никакого памятного знака в память жертв той трагедии", – отметил блогер.

В СССР случалось немало аварий на железной дороге maxim-nm.livejournal.com

Он навел несколько фактов и о других катастрофах. Так, в 1989 году под Уфой в момент встречного прохождения поездов произошел мощный взрыв углеводородов из-за утечки на трубопроводе, проходившем вдоль железной дороги, – тогда погибло более 600 человек. А годом ранее похожая авария произошла под Арзамасом – по официальной версии, погиб 91 человек и пострадало 1500 (в том числе и жители близлежащих домов). В 1987 году произошло крушение на станции Каменская – тяжелый грузовой поезд на полном ходу влетел прямо на станцию, в результате чего погибли 106 и были ранены 114 человек, рассказывает Мирович, подчеркивая, что в СССР об этом всем знали только местные жители.

Одна из аварий поезда в СССР maxim-nm.livejournal.com

Техногенные аварии

Такие катастрофы в СССР Мирович назвал наиболее страшными и массовыми по количеству пострадавших. Во-первых, это взрыв на заводе "Маяк" в 1957 году, который часто называют "Уральским Чернобылем" и который "породил самую настоящую Зону отчуждения". Взрыв тогда произошел из-за кустарного хранения ядерных отходов, сотни километров территории были загрязнены ядерными выбросами, а от людей все скрывали – часто выгоняя их на полевые работы по ликвидации последствий аварии. После этого люди умирали от загадочной "речной болезни" – таким словом местные называли острую лучевую болезнь, о которой не знали ничего.

Взрыв на заводе "Маяк", 1957 год

Тоже ранее строго засекреченным был взрыв ракеты на Байконуре в 1960 году. Как пишет Мирович, из-за патологической секретности и "гонке графика" к годовщине Октябрьского переворота были нарушены все правила техники безопасности – в результате произошел преждевременный пуск ракетного двигателя и взрыв ракетного топлива. В трагедии погибли от 92 до 126 человек.

"Автоматические кинокамеры запечатлели страшную картину – от ракеты кругами расходились волны пламени, из огня выскакивали и разбегались горящие как факелы люди... Никаких официальных сообщений о происшествии не было, а родственникам погибшего в той трагедии маршала Неделина объявили, что тот умер в авиакатастрофе", – добавил блогер.

Куреневская трагедия в Киеве, 1961 год

Помимо этого, в 1961 году в Киеве произошла страшная Куреневская трагедия, в которой, подчеркнул Мирович, целиком и полностью виновата советская власть. Напомним, что место трагедии – Бабий Яр большевики решили залить отходами соседних кирпичных заводов, в результате чего земляную дамбу прорвало, и селевой поток шириной в 20 метров и высотой около 14 метров понесся вниз, снося все на своем пути. По официальным данным, на Куреневке погибло 150 человек, по неофициальным – 1500 и более.

Крупнейшей же советской техногенной катастрофой стал, без сомнения, Чернобыль. В ходе ликвидации последствий аварии от острой лучевой болезни погибли десятки человек, а десятки и сотни тысяч стали инвалидами, оказавшись в зоне радиационного загрязнения.

Чернобыльская авария, 1986 год

"Советский Союз до последнего врал, что "все у нас в порядке" – и только после того, как все страны зафиксировали повышение радиационного фона, признались в том, что реактор взорвался. Пятидесятитысячный город Припять в официальных советских СМИ называли "небольшим поселком атомщиков", эвакуировали оттуда людей и быстро про него забыли..." – подытожил Мирович свой рассказ о засекречивании страшных трагедий в СССР.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о точной дате взрыва на Чернобыльской АЭС и назвал 5 фактов, которые скрывал СССР о Чернобыльской трагедии.