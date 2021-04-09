Как в 'ДНР' придумывают фейки о 'преступлениях Украины на Донбассе': появился документ

С началом оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей населению последовательно вкладывают определенные нарративы, в полной мере соответствующие посылам, насаждаемым пропагандистами Кремля. При этом фейки, в том числе об Украине и ее Вооруженных силах, оккупанты распространяют по определенным "темникам".

Такой документ попал в распоряжение группы "Информационное сопротивление". Реч идет о "Протоколе совещания по медиапланированию", подписанном так называемой администрацией "главы" "ДНР" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, часть тем, которые содержатся в нем, касается Украины и преподносится, безусловно, в негативном контексте.

Например, рассказывается о ее "преступлениях на Донбассе", или что в нашей стране "хуже", куда должны входить все лживые сюжеты, которые в самой оккупационной "администрации" обозначили, как "все новости по ухудшению жизни на территории Украины".

Тогда как все, что касается Российской Федерации, а также деятельности так называемых властей "ДНР", подается исключительно в "розовом цвете", что должно создать у населения ОРДЛО иллюзию счастливой жизни.

За выполнение указаний из "темников" местные пропагандисты должны отчитываться в установленные сроки. С полным содержанием такого документа можно ознакомиться из его скринов, приведенных ниже:

Как сообщал OBOZREVATEL:

на сайте "народной милиции ДНР" опубликовали фейк о наступлении Вооруженных сил Украины на Донбассе. Оккупанты заявили, что в результате взрыва якобы погиб ребенок и получила ранения женщина.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович потребовал назвать имя и фамилию несовершеннолетнего, который якобы "погиб из-за обстрелов ВСУ" в Александровском. Он обратил внимание, что такой информации нет.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") заявил, что в соцсетях пропагандисты распространили фото ребенка, погибшего еще в 2014 году, выдав это за "нынешнее событие".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает правдивыми фейковые данные "Л/ДНР" о гибели ребенка.

Журналист, представитель Украины в ТКГ Денис Казанский пояснил, что пятилетний ребенок мог погибнуть от взрыва гранаты, которая хранилась где-то во дворе или сарае.