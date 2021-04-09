Как в "ДНР" придумывают фейки о "преступлениях Украины на Донбассе": появился документ

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
3 минуты
23,1 т.
Как в 'ДНР' придумывают фейки о 'преступлениях Украины на Донбассе': появился документ

С началом оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей населению последовательно вкладывают определенные нарративы, в полной мере соответствующие посылам, насаждаемым пропагандистами Кремля. При этом фейки, в том числе об Украине и ее Вооруженных силах, оккупанты распространяют по определенным "темникам".

Такой документ попал в распоряжение группы "Информационное сопротивление". Реч идет о "Протоколе совещания по медиапланированию", подписанном так называемой администрацией "главы" "ДНР" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, часть тем, которые содержатся в нем, касается Украины и преподносится, безусловно, в негативном контексте.

Например, рассказывается о ее "преступлениях на Донбассе", или что в нашей стране "хуже", куда должны входить все лживые сюжеты, которые в самой оккупационной "администрации" обозначили, как "все новости по ухудшению жизни на территории Украины".

Тогда как все, что касается Российской Федерации, а также деятельности так называемых властей "ДНР", подается исключительно в "розовом цвете", что должно создать у населения ОРДЛО иллюзию счастливой жизни.

За выполнение указаний из "темников" местные пропагандисты должны отчитываться в установленные сроки. С полным содержанием такого документа можно ознакомиться из его скринов, приведенных ниже:

Скриншот "темника" пропагандистов из "ДНР"
Скриншот "темника" пропагандистов из "ДНР"
Скриншот "темника" пропагандистов из "ДНР"
Скриншот "темника" пропагандистов из "ДНР"
Скриншот "темника" пропагандистов из "ДНР"
Скриншот "темника" пропагандистов из "ДНР"
Скриншот "темника" пропагандистов из "ДНР"
Скриншот "темника" пропагандистов из "ДНР"
Скриншот "темника" пропагандистов из "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В отчете миссии ОБСЕ от 6 апреля раскрыли детали взрыва 2 апреля возле дома на улице Дорожной в поселке Александровское, в результате которого погиб ребенок.

  • Пресс-секретарь МИД Олег Николенко отметил, что Россия использовала фейк об убитом на Донбассе ребенке, как часть своей психологической операции и пропаганды против Украины.

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