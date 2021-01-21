Первый этап уничтожения украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) власть завершила в ночь, когда патрульная полиция поймала "синего наглухо" заместителя Минстратегпрома, а премьер Шмыгаль пообещал его уволить уже сегодня на внеочередном заседании правительства.

Именно "синий наглухо" заместитель должен был разработать и представить на утверждение Правительством проекты постановлений, которыми бы внедрялись новые правила оборонных закупок, ведь государственный оборонный заказ и действующие процедуры закупок для нужд обороны власть отменила с 1 января 2021 года. Таким образом, украинский ОПК еще долго не увидит ни заказов на вооружения для ВСУ, ни платежей за уже поставленное.

Я много писал о техниках, которыми власть имущие загнали "Укроборонпром" в ущерб и долги и сознательно доводят до банкротства.

Вчера руководство концерна объявило о начале второго (конечного) этапа хищения и уничтожения Концерна "Укроборонпром" - о так называемой "корпоратизации и приватизации".

Собственно, речь идет об остатках "Укроборонпрома" - земле, имуществе и зданиях. После "победоносного" управления власти, максимум десяток из 137 предприятий Концерна будут представлять интерес для отраслевых инвесторов. Большинство предприятий уйдет "с молотка", как и остатки зданий и земля под ними.

Но и инвесторов никаких не будет – все украдут сами. Очередной восторг приватизаторов из Укроборонпрома связан с тем, что вчера Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно поддержал законопроект N3822 о трансформации Государственного концерна "Укроборонпром".

Законопроект № 3822 внедряет действенный механизм хищения остатков имущества "Укроборнпром". Концерну позволят создавать совместные и новые предприятия и передавать туда государственное имущество, которое имеет коммерческий и одновременно коррупционный потенциал.

В законопроекте это называется - "25%" доля, которую можно вносить в уставный капитал вновь созданного общества. Для удобства, 25% доля будет передаваться по остаточной (ликвидационной) стоимости, а для этого в законопроект включена норма о необязательности оценки и государственной регистрации доли, которая воруется. Акт оценки имущества будет составлен коррупционерами из "Укроборонпрома", а не уполномоченными государством оценщиками.

В дальнейшем, мажоритарный частный владелец ООО, через механизм принудительного выкупа доли миноритария (25% доли) в обществе, в порядке ст. 17, 25 ЗУ "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" станет владельцем государственного имущества.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины (ГНЭУ ВРУ) в своем заключении называет этот механизм "скрытой приватизацией", хотя, собственно, никто ничего не скрывает и это совсем и не приватизация, а - преступное, уголовно наказуемое завладение государственным имуществом в особо крупных размерах.

Для обеспечения разнообразия способов завладения долей государственной собственности, передаваемой коррупционерами из "Укроборонпрома" в искусственно образованные ООО, может также быть применен механизм обращения взыскания на долю участника общества на основании исполнительного документа о взыскании с участника ("Укроборонпром") денежных средств, в порядке статьи 22 ЗУ "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью". Все, что нужно сделать "Укроборонпрому" – это протерминовать обслуживание незначительной кредиторской задолженности и не заметить исполнительного производства, особенно если взыскание осуществляется контролируемым частным исполнителем.

Если кому интересны юридические подробности схемы, или тем, кто не может поверить, что такое возможно – читайте вывод ГНЭУ ВРУ и следим вместе за голосованием за проект Закона 3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

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