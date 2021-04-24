Иногда для того, чтобы получить свидетельства российской агрессии на Донбассе, достаточно просто вполне легально запросить информацию Российской железной дороги о движении грузов через ту или иную станцию. Именно так мы и поступили.

В России есть сайт Gdevagon.ru, который за деньги предоставляет информацию РЖД о траффике вагонов через российские железнодорожные станции.

Мы заказали на этом сайте справку о движении грузов через станцию Успенская, которая находится на границе Ростовской области и ОРДЛО (ж/д ветка на Иловайск) за январь 2015 года. Тогда шли бои за ДАП и Дебальцево. И оказалось, что только в этом месяце через Успенку прошли тысячи тонн взрывчатых материалов.

Станция Успенская - пограничная. Дальше только Украина. В самом селе Успенка, где расположена эта станция, населения меньше тысячи человек. Там никаких военных складов нет, поэтому все взрывчатые материалы, которые приходили на станцию Успенка из разных концов России, дальше могли ехать только на территорию Донецкой области.

Что же за взрывчатые материалы приходили на границу с Украиной из России в январе 2015? Для того, чтобы понять это, достаточно взглянуть на те станции, откуда приходил груз. Все эти станции расположены возле российских военных частей и артиллерийских складов. Кстати, один из этих складов в Красноярском крае взорвался в 2019 году.

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Видеоверсия расследования

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