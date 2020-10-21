К убийству Кристины Пьяновой причастна только ее мать – прокуратура
Татьяна Пьянова нанесла дочери более 20 ударов ножом
Затем отрезала девочке голову
Суд признал убийцу невменяемой
Кроме матери, к убийству 13-летней Кристины Пьяновой под Харьковом никто не причастен.
Об этом по результатам предварительного расследования сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, пишет медиа-группа "Объектив".
Ранее сообщалось, что на момент убийства девочки в доме было по меньшей мере четыре человека: Татьяна – мать, сама девочка, брат Татьяны Антон и брат Кристины Алексей. Также камеры видеонаблюдения зафиксировали еще одного мужчину.
Соседи рассказали журналистам, что в доме, где жила убийца и погибшая девочка, проживали еще и родственники женщины. При этом назвали семью "неблагополучной".
"Их там было всегда много... Там один брат, которого убили. Потом брат – он пьет. Ну, хороший такой, положительный. Один брат – глухонемой [Антон]. Родители – пьют. Бедность всегда у них была. Даже говорили, что кто-то набрал кредитов и дом под залогом был, хотели забрать", – рассказала соседка убитой.
Одна из знакомых Татьяны Пьяновой заявила, что виновниками убийства могут быть родственники-мужчины, которые постоянно издевались над матерью и девочкой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.
При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимали участие четыре экипажа полиции.
Оказалось, что в пакете находилась голова дочери-подростка неадекватной женщины. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.
Убийцей оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Пьянова.
Дядя убитой дал показания полиции. Он рассказал, что семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает мужчина, всегда хорошо выглядела.
Убийство шокировало и соседей семьи. По их словам, женщина была вменяемой и от нее никто такого не ожидал.
Прощание с 13-летней Кристиной состоялось в Подворках 5 мая. Девочку похоронили в белом свадебном платье. В сети появилось видео похорон.