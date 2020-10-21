К убийству Кристины Пьяновой причастна только ее мать – прокуратура

Кроме матери, к убийству 13-летней Кристины Пьяновой под Харьковом никто не причастен.

Об этом по результатам предварительного расследования сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, пишет медиа-группа "Объектив".

Ранее сообщалось, что на момент убийства девочки в доме было по меньшей мере четыре человека: Татьяна – мать, сама девочка, брат Татьяны Антон и брат Кристины Алексей. Также камеры видеонаблюдения зафиксировали еще одного мужчину.

Соседи рассказали журналистам, что в доме, где жила убийца и погибшая девочка, проживали еще и родственники женщины. При этом назвали семью "неблагополучной".

"Их там было всегда много... Там один брат, которого убили. Потом брат – он пьет. Ну, хороший такой, положительный. Один брат – глухонемой [Антон]. Родители – пьют. Бедность всегда у них была. Даже говорили, что кто-то набрал кредитов и дом под залогом был, хотели забрать", – рассказала соседка убитой.

Одна из знакомых Татьяны Пьяновой заявила, что виновниками убийства могут быть родственники-мужчины, которые постоянно издевались над матерью и девочкой.

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