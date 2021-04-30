К похищению Чауса могут быть причастны четверо украинцев – СМИ

К исчезновению украинского судьи-беглеца Николая Чауса в Кишиневе (Молдова) могут быть причастны еще четверо граждан Украины. Все они приехали в страну накануне похищения, а трое из них покинули территорию почти сразу после упомянутых событий.

Украинцы прибыли в Молдову в конце марта рейсовыми автобусами через пункт пропуска Тудора со стороны Одесской области. Об этом сказано в материалах совместного расследования изданий "RiSE Moldova" и "Слідство.інфо".

33-летний Алексей Нечаев и 36-летний Алексей Сотников пересекли границу 24 марта, а 24-летний Андрей Бородинов и 50-летний Сергей Гончар – 26-го числа. Как выяснили правоохранители, четверо мужчин жили в одной гостинице в соседних комнатах, за оба номера наличными платил Гончар.

"Эти четверо украинцев останавливались в гостиницах в Кишиневе и арендовали авто, в том числе с GPS-трекером, что позволяло даже через некоторое время увидеть маршрут авто. Благодаря этим данным силовыми увидели, что некоторые из четверых несколько дней подряд кружили в районе, где проживал Чаус, в том числе непосредственно у его дома", – сказано в расследовании.

3 апреля, через шесть часов после того, как произошло похищение Чауса, Нечаев, Сотников и Бородинов поехали из Молдовы по тому же маршруту на автобусе. Сергей Гончар, по данным пограничников, по состоянию на 27 апреля страну не покидал.

По мнению расследователей, граждане Украины могли попасть в Молдову под вымышленными именами по "паспортам прикрытия", которые спецслужбы используют во время операций. Источники в полиции сообщили, что Алексей Нечаев и Алексей Сотников, с такими датами рождения, которые указаны в их паспортах, отсутствуют в реестре налогоплательщиков.

"Удостоверение личности Бородинова было выдано за неделю до прибытия в Молдову. Журналисты пишут, что нашли людей, похожих на тех, которые путешествовали под именами Нечаева, Сотникова, Бородинова и Гончара, но их реальные имена установить не удалось", – добавили в СМИ.

Ранее в "Слідство.інфо" сообщали о том, что полиция проверяет на причастность к похищению экс-судьи до двух десятков украинцев.

Напомним, что об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.

Супруга судьи заявила, что ее мужа якобы похитили из-за того, что он собирался вернуться в Украину и дать важные показания. Женщина выразила уверенность в том, что дело о взятке Чауса было сфабриковано, а сама взятка – это провокация НАБУ. Кроме того, она усомнилась в том, что судью действительно вывезли в Румынию.

Позднее в МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса, а 8 апреля появилось фото двух фигурантов расследования.

Парламент Молдовы должен был рассмотреть вопрос о создании следственной комиссии по выяснению обстоятельств похищения украинского судьи Николая Чауса. Это обсуждалось во время переговоров между министрами иностранных дел Украины и Молдовы 7 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины опровергли возможную причастность сотрудников разведки к похищению в Молдове украинского судьи-беглеца Николая Чауса и заявили о причастности к делу России.

Впоследствии в Молдове из-за ситуации с похищением Чауса попросили лишить иммунитета украинского военного атташе для его уголовного преследования и привлечения к ответственности.