К адвокату Трампа Джулиани пришли с обысками из-за его деятельности в Украине – СМИ

Утром 28 апреля у адвоката бывшего президента США Дональда Трампа – Рудольфа Джулиани прошли обыски в рамках расследования его действий в Украине.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники, уточняя, что следственные действия проводили в его квартире и офисе в Нью-Йорке.

Как отмечает газета, хотя ордер не является обвинением в противоправных действиях, он свидетельствует, что расследование вступило в новую активную фазу.

Дело касается получения Рудольфом Джулиани компрометирующей информации о Джо Байдене, который сейчас занимает пост президента США, и его сыне Хантере, входившем в совет директоров украинской энергетической компании.

Отмечается, что прокуратура также изучала возможные бизнес-дела адвоката Трампа в Украине и его возможную причастность к отставке посла США в Украине Мари Йованович.

"Прокуратура выясняла, работал ли Джулиани только на Трампа, или же и на украинских чиновников или бизнесменов, которые хотели увольнения посла (Йованович) по своим собственным причинам", – пояснила газета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет сотрудничать со следствием по делу Джулиани.